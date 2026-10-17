Po mirties buvo užšaldyti ir laukia prisikėlimo: kaina nustebins, tačiau pabudus tektų mokėti dar

„Aš stoviu ant labai aukštų kopėčių ir per skysto azoto garų miglą žvelgiu žemyn į milžinišką nerūdijančio plieno kolbą, kurioje yra trys mažesni indai.
Mažesniuose indeliuose – pažymėtuose numeriais 005, 006, 007 – yra trys Petro Tsolakidės „pacientai“. Šie užšaldyti kūnai priklauso žmonėms, kurie prieš mirtį sumokėjo didelę sumą už kriogeninį užšaldymą, tikėdamiesi, kad vieną dieną bus sugrąžinti į gyvenimą“, – istoriją pradeda ji.
Apsilankė įmonėje, kuri užšaldo kūnus
Angaras, kur visa tai vyksta, atrodo gana įprastai, stovi pramoniniame rajone Holbruke, Naujojo Pietų Velso regione, Australijoje. Šalia angaro – žolėta teritorija, kurioje mėtosi keletas sudaužytų „Honda“ automobilių. Kitoje kelio pusėje įsikūrusi vietos ugniagesių komanda.
Angaras atidarytas 2023 m. Čia veikia kriogenikos įstaiga. Viduje septyni „pacientai“, sustatyti galva žemyn skystame azote, kurio temperatūra siekia -196 °C. P. Tsolakideso įmonė „Southern Cryonics“ žmonėms siūlo „galimybę pratęsti gyvenimą“.
Kaina – daugiau nei 200 000 dolerių. O ekspertai perspėja, kad tai tikrai nesuveiks. Anot ekspertų, kriogenika tebėra „svajonė“. Bet koks bandymas atgaivinti žmogų būtų panašus į atvejį, kai paimi atšildytą ištižusią braškę ir tikėtumeis, kad ją galima vėl padaryti gyvybingą.
Tačiau šios idėjos šalininkai teigia, kad kriogenika siūlo nuotykį. Ir vilties spindulėlį dėl ilgesnio ar potencialiai begalinio gyvenimo.
„Southern Cryonics“ vadovas P. Tsolakides nieko nežada.
„Iš esmės, reikia nugalėti mirtį, išgydyti visas ligas ir tik tada bus galima prikelti žmones iš mirusiųjų“, – sako jis.
Jis vertina tikimybę, kad jo pacientai bus prikelti po 250 metų, maždaug 10 proc. Tai daugiau nei nieko, sako jis.
Manoma, kad visame pasaulyje yra apie 1 000 kriogeniškai užšaldytų žmonių.
„Southern Cryonics“ savo saugyklai pasirinko Holbruką dėl jo geografinės padėties – netoli Sidnėjaus ir Melburno. Taip pat dėl to, kad mažai tikėtina, jog čia užklups žemės drebėjimai ar potvyniai.
Kaip vyksta užšaldymo procesas?
Kriogenikams reikia saugios vietos, turint omenyje tai, kad pacientai yra užšaldomi neribotam laikui. Juos laikyti žadama tol, kol žmonija ištobulins technologiją, leidžiančią juos „atgaivinti“; arba, kaip numatyta sutartyje, kol įmonė bankrutuos. Tokiu atveju jų kūnai gali būti „pašalinti“.
Patogu tai, kad Holbruke jau veikė galvijų veisimo asociacija, todėl šis miestas buvo skysto azoto, reikalingo bulių spermos ir embrionų užšaldymui, pristatymo vieta.
„Southern Cryonics“ kol kas turi du indus.
Viename iš jų yra pirmieji keturi P. Tsolakideso pacientai. 2024 m. gegužę vyras, miręs sulaukęs 80-ies, buvo pirmasis. Antrajame inde yra vietos dar vienam pacientui.
P. Tsolakidesas sako, kad moterys rečiau nei vyrai domisi galimybe užsišaldyti. Jo nuomone, taip yra todėl, kad moterims nepatinka mintis pabusti ateityje be šeimos ar draugų.
Po žmogaus mirties jo kūnas kuo greičiau užšaldomas – be kita ko, aplink galvą dedami ledo paketai. Tada į lavoną įpumpuojamos antifrizo tipo balzamavimo cheminės medžiagos, kurios, kaip teigia Tsolakides, suteikia jam „stiklo pavidalo būseną“, tikintis, kad tai apsaugos jį nuo ekstremalių temperatūrų.
„Southern Cryonics“ sutartyje klientų prašoma pripažinti, kad bet koks žinomas kriogeninės sustabdymo metodas greičiausiai sukels fizinę žalą jų kūnui, kuri gali būti negrįžtama. Sutartyje pažymima, kad už bet kokį ateities atgaivinimą bus taikomas papildomas mokestis, kurio dydis dar bus nustatytas.
Perspėja, kad tai nerealu
Melburno universiteto ekspertė Saffron Bryant teigia, kad dabartinis mokslas „šiuo metu nepatvirtina mūsų gebėjimo visiškai išsaugoti visą kūną“. S. Bryant teigia, kad ląstelės, embrionai ir kraujo produktai gali būti sėkmingai išsaugoti taikant vitrifikacijos metodą. Tačiau kol kas neįmanoma užtikrinti, kad būtų išsaugotos visos kūno vietos ar bent vienas organas.
„Jei bandysite atšaldyti visą kūną vienodu greičiu, išorė, pavyzdžiui, oda, atšals greičiau nei vidus“, – sako ji.
„Mes [naudojame] tą braškių analogiją – kai viskas ištyžta“, – sako ji.
Ekspertė priduria, kad net jeigu ir pavyktų atšaldyti kūną, priežastis, dėl kurios žmogus mirė, nebūtų niekur dingusi. „Širdies priepuolis, Alzhaimerio liga ar kas bebūtų juos nužudę“ įvyko, ir joks atšaldymas to negalėtų pakeisti.
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