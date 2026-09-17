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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Lukašenka pareiškė, kad valdžios jam jau gana

2026-09-17 23:34 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-17 23:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad jam „šios valdžios jau gana“, tačiau kol kas jos atiduoti nepasirengęs, nes nerado žmonių, kurie galėtų „perimti šalį ir ją išlaikyti“. Tokį pareiškimą politikas rugsėjo 17 dieną išsakė kalbėdamas forume „Jaunimas. Baltarusija. Ateitis“, rašo „Zerkalo“.

Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiama nuotrauka)
GALERIJA (13)

Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad jam „šios valdžios jau gana“, tačiau kol kas jos atiduoti nepasirengęs, nes nerado žmonių, kurie galėtų „perimti šalį ir ją išlaikyti“. Tokį pareiškimą politikas rugsėjo 17 dieną išsakė kalbėdamas forume „Jaunimas. Baltarusija. Ateitis“, rašo „Zerkalo“.

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Kalbėdamas iš tribūnos A. Lukašenka paragino „niekada netikėti tais, kurie sako“, esą jis „pamėlynavusiomis rankomis laikosi įsikibęs valdžios“.

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„Tegu Dievas būna su tais, kurie taip kalba. Aš jau atsivalgiau tos valdžios tiek, kad daugiau nėra kur. Klausimas tik vienas – ar jūs šiandien sugebėtumėte perimti šalį ir ją išlaikyti. Jei sugebate, rytoj ir pradėkite [valdyti šalį]. Atvirai kalbant, kol kas negaliu teigiamai atsakyti į šį klausimą. Neįsižeiskite“, – pareiškė A. Lukašenka.

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FOTOGALERIJA. Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiamos nuotraukos)

Lukašenka „atsivalgė“ valdžios

Anksčiau A. Lukašenka ne kartą yra sakęs, kad valdžios jau „atsivalgė“ ir „pamėlynavusiais pirštais nesilaikys įsikibęs kėdės“, jei žmonės juo nebepasitikės.

„Taigi pasakysiu jums svarbiausia (tiesiog priminsiu tai, ką visada sakiau): aš jau atsidirbau, jau atsivalgiau tos prezidento dalios. Šioje prezidento rinkimų kampanijoje dalyvauju ne todėl, kad įsikibęs pamėlynavusiais pirštais laikyčiausi šios kėdės. Geriausius savo gyvenimo metus, kaip ir daugelis jūsų, atidaviau šios šalies kūrimui. Kaip sugebėjome, kaip aš sugebėjau, taip ir kūrėme“, – dar 2020 metų liepą kalbėjo A. Lukašenka.

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Uk
Uk
2026-09-18 09:03
Sekmes sveikatos puikis prezidente
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!
!
2026-09-18 09:59
...tai tikras savo šalies Prezidentas-BATKA....!
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Jisai
Jisai
2026-09-18 10:05
Aš myliu lukasenka
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