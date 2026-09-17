Lukašenka pareiškė, kad valdžios jam jau gana

Kalbėdamas iš tribūnos A. Lukašenka paragino „niekada netikėti tais, kurie sako“, esą jis „pamėlynavusiomis rankomis laikosi įsikibęs valdžios“.
„Tegu Dievas būna su tais, kurie taip kalba. Aš jau atsivalgiau tos valdžios tiek, kad daugiau nėra kur. Klausimas tik vienas – ar jūs šiandien sugebėtumėte perimti šalį ir ją išlaikyti. Jei sugebate, rytoj ir pradėkite [valdyti šalį]. Atvirai kalbant, kol kas negaliu teigiamai atsakyti į šį klausimą. Neįsižeiskite“, – pareiškė A. Lukašenka.
Lukašenka „atsivalgė“ valdžios
Anksčiau A. Lukašenka ne kartą yra sakęs, kad valdžios jau „atsivalgė“ ir „pamėlynavusiais pirštais nesilaikys įsikibęs kėdės“, jei žmonės juo nebepasitikės.
„Taigi pasakysiu jums svarbiausia (tiesiog priminsiu tai, ką visada sakiau): aš jau atsidirbau, jau atsivalgiau tos prezidento dalios. Šioje prezidento rinkimų kampanijoje dalyvauju ne todėl, kad įsikibęs pamėlynavusiais pirštais laikyčiausi šios kėdės. Geriausius savo gyvenimo metus, kaip ir daugelis jūsų, atidaviau šios šalies kūrimui. Kaip sugebėjome, kaip aš sugebėjau, taip ir kūrėme“, – dar 2020 metų liepą kalbėjo A. Lukašenka.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.