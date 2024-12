Juodojoje ir Azovo jūrose nėra Rusijos karinių laivų

Tai 2024 metų gruodžio 17 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje nėra priešo laivų; Azovo jūroje nėra priešo laivų“, – pažymima pranešime.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinių jūrų pajėgų duomenimis, šiuo metu Viduržemio jūroje budi 6 priešo laivai, iš kurių 3 yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, jų bendra salvė – iki 25 raketų.

Be to, per parą Rusijos interesais per Kerčės sąsiaurį praplaukė:

į Juodąją jūrą – 3 laivai, iš kurių 2 tęsė judėjimą Bosforo sąsiaurio kryptimi;

į Azovo jūrą – 6 laivai, iš kurių 3 atplaukė iš Bosforo sąsiaurio.