JAV vyriausybei sustabdžius darbą, valstybės tarnautojams tenka skolintis, kenčia karių dvasia

Po spalio 1 d., kai buvo sustabdytas vyriausybės darbas, šimtai tūkstančių federalinių darbuotojų buvo išleisti atostogų, o tiems, kurie yra laikomi būtinais, įskaitant kai kuriuos karinių pajėgų atstovus, teko tęsti darbą negaunant už tai jokio atlyginimo.
„Tam tikra prasme jaučiamės taip, tarsi būtume derybų įrankis, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas ilgametis JAV karinių oro pajėgų darbuotojas. – Atlyginimo negauname, nes tie, kurie sėdi Vašingtone ir jį gauna, nesugeba susitarti tarpusavyje.“
„Mes ne tik dirbame be atlyginimo, bet iš tikrųjų dirbdami be atlyginimo padarome daugiau, nes visi mūsų civiliai kolegos išvyko namo atostogų, – pridūrė jis. – Tai nėra gerai karių dvasiai.“
Pirmojo tikro išbandymo laukiama kitą savaitę, kai federaliniai darbuotojai pamatys, kokį poveikį esama padėtis turi jų darbo užmokesčiui.
Tačiau jei iki šio mėnesio pabaigos susitarimas nebus pasiektas, kito atlyginimo federaliniai darbuotojai iš viso negaus.
„Stresas tikrai didelis“, – sakė 46-erių metų karinių oro pajėgų ir karinio jūrų laivyno veteranė ir federalinės agentūros administracijos darbuotoja Marilyn Richards iš Misūrio valstijos, kuri taip pat buvo priversta išeiti atostogų.
M. Richards, kuri yra pagrindinė savo šeimos maitintoja, naujienų agentūrai AFP sakė, kad jai neramu dėl to, kaip vyriausybės darbo sustabdymas gali paveikti jos finansinę padėtį.
„Dauguma mūsų, gyvenančių nuo algos iki algos, tikisi, kad gaus kitą atlyginimą ir galės toliau išgyventi, – naujienų agentūrai AFP sakė ji. – Būtent tai ir darau.“
„Užpildyti spragą“
Nežinodami, kas, vyriausybei nevykdant savo funkcijų, jų laukia ateityje, kai kurie federaliniai tarnautojai yra priversti pasinaudoti kredito unijų visoje šalyje pristatomomis darbo užmokesčio apsaugos programomis.
Pasak Karinio jūrų laivyno federalinės kredito unijos atstovo, ši institucija, padėjusi maždaug 19 tūkst. žmonių gauti paskolų už daugiau nei 50 mln. dolerių, kai 2018-2019 m. paskutinįkart buvo sustabdytas vyriausybės darbas, ir šį kartą jau sulaukė norinčiųjų pasinaudoti jos programa paraiškų.
Šios paskolos yra skirtos padėti federaliniams darbuotojams išgyventi keletą savaičių be darbo užmokesčio ir „užpildyti spragą“, kol vyriausybė vėl pradės dirbti ir jiems bus išmokėtas darbo užmokestis, naujienų agentūrai AFP sakė Gynybos kredito unijų tarybos atstovė spaudai Haleigh Laverty.
Daugelis tokių kredito unijų narių siūlo trumpalaikes kelių tūkstančių dolerių beprocentes paskolas, kurių terminas – nuo 90 dienų iki pusės metu, taip padėdami vartotojams apsisaugoti patiems ir apsaugoti jų kreditingumo įverčius, kol vyriausybė neveikia.
Viena iš tokių institucijų – kredito unija „Cobalt“, aptarnaujanti apie 120 tūkst. narių, susijusių su Ofato karinių oro pajėgų baze Nebraskos valstijoje, kurioje įsikūrusi JAV strateginės vadovybės būstinė.
„Bazėje tebėra aktyviosios tarnybos karių ir daug svarbių pareigybių einančių darbuotojų, kurie dėl visame pasaulyje vykstančių misijų turi toliau dirbti savo darbą“, – naujienų agentūrai AFP paaiškino kredito unijos „Cobalt“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Robinas Larsonas.
Kai vyriausybė paskutinį kartą buvo sustabdžiusi savo darbą, ši kredito unija padėjo tūkstančiams savo narių, o nuo spalio 1 d. jau yra gavusi keletą paraiškų naujoms paskoloms gauti.
Sunkumai dėl būsto paskolų?
Pasak agentūros AFP kalbintų būsto paskolų brokerių, nors didžiausią vyriausybės darbo sustabdymo poveikį jaučia valstybės tarnautojai, gali būti, kad netrukus su juo susidurs ir daugelis privačiojo sektoriaus darbuotojų.
Pasak Čarlstone (Pietų Karolina) įsikūrusio brokerio Alexo St. Pierre‘o, vyriausybės darbo sustabdymo poveikis būsto paskolų rinkai greičiausiai pasireikš tuo, kad sulėtės skolinimo procesas.
Tikėtina, kad, daugeliui valstybinių skolintojų šiuo metu neveikiant, nukentės ir draudimas nuo potvynių, kuris kai kuriose JAV pakrančių teritorijose yra labai svarbus, todėl paskolų gavėjai gali būti priversti ieškoti brangesnių variantų privačiame sektoriuje, naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Pasak jo, būsto paskolų ieškantys vyriausybės darbuotojai susiduria su papildomu spaudimu ir, be kita ko, realia grėsme, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija gali atleisti juos iš darbo. Be to, kol jų žinybos bus uždarytos, ilgiau užtruks ir tapatybės patikrinimo procesas.
