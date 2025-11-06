 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV lėktuvo katastrofoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 12

2025-11-06 07:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 07:41

JAV Kentukio valstijoje prie krovininio lėktuvo katastrofą žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 12. Taip pat dar yra dingusiųjų, trečiadienį tinkle „X“ pranešė gubernatorius Andy Beshearas.

Katastrofa JAV: vos pakilęs mieste nukrito didžiulis lėktuvas

JAV Kentukio valstijoje prie krovininio lėktuvo katastrofą žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 12. Taip pat dar yra dingusiųjų, trečiadienį tinkle „X" pranešė gubernatorius Andy Beshearas.

0

Federalinės aviacijos administracijos duomenimis, į Havajus skristi pakilęs logistikos bendrovės UPS lėktuvas katastrofą patyrė antradienio popietę netrukus po starto netoli Luisvilio oro uosto. Jame buvo trys įgulos nariai. 

JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSB) nusiuntė į Luisvilį komandą tirti incidento  NTSB atstovas Toddas Inmanas žurnalistams sakė, kad tyrėjai įvertino oro uosto stebėjimo kamerų įrašus. Juose matyti, kaip pakilimo metu nuo sparno atsikabina kairysis variklis. Lėktuvo juodosios dėžės identifikuotos ir nusiųstos tyrimui į Vašingtoną.

