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TV3 naujienos > Užsienis

J. D. Vance prabilo apie Prancūzijos protestus: kaltina imigraciją

2026-10-18 10:32 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 10:32
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Dėl per protestus Prancūzijoje kilusio smurto JAV viceprezidentas J. D. Vance'as šeštadienį apkaltino imigraciją.

Vance‘as: amerikiečių karių Ukrainoje nebus SCANPIX

Dėl per protestus Prancūzijoje kilusio smurto JAV viceprezidentas J. D. Vance'as šeštadienį apkaltino imigraciją.

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Socialiniame tinkle „X“ jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti liepsnojanti Limožo rotušė.

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Komentavo socialiniuose tinkluose

„Vakarų liberalai vardan įvairovės ir užuojautos įsivežė trečiąjį pasaulį į Prancūziją ir kitas šalis. Jie ignoravo esminius asimiliacijos ir suderinamumo klausimus. Jiems buvo sakoma, kad tai prives prie šito, bet jie nesiklausė“, – socialiniame tinkle „X“ parašė J. D. Vance'as.

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„Meldžiuosi, kad Prancūzija – graži nuostabių žmonių šalis – sustabdytų šią beprotybę, kol nesudegė dar daugiau jos istorinių objektų“, – pridūrė jis.

Potencialiu kandidatu 2028-ųjų prezidento rinkimuose laikomas J. D. Vance'as taip pat susiejo tai su artėjančiais lapkričio 3-iosios kadencijos vidurio rinkimais į Kongresą, kuriuose respublikonams prognozuojami prasti rezultatai.

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„Ir aš tikiuosi, kad amerikiečiai atkreipia dėmesį. Tai yra ateitis, kurios jūsų šaliai siekia Kongreso demokratai“, – teigė J. D. Vance'as.

Prancūziją šeštadienį apėmė masiniai protestai, policijai susirėmus su demonstrantais, kai visoje šalyje vykusios eitynės prieš didelę infliaciją virto gatvių smurtu, masiniais plėšimais ir gaisrais.

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42 metų J. D. Vance'as atstovauja labiausiai nacionalistiniam ir identitariniam Respublikonų partijos sparnui bei dažnai kritikuoja Europos imigracijos politiką, kurią laiko pernelyg švelnia.

2025-ųjų vasarį sakydamas kalbą Miunchene J. D. Vance'as netgi ėmėsi šia tema moralizuoti europiečiams.

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