J. D. Vance prabilo apie Prancūzijos protestus: kaltina imigraciją

Socialiniame tinkle „X“ jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti liepsnojanti Limožo rotušė.
Komentavo socialiniuose tinkluose
„Vakarų liberalai vardan įvairovės ir užuojautos įsivežė trečiąjį pasaulį į Prancūziją ir kitas šalis. Jie ignoravo esminius asimiliacijos ir suderinamumo klausimus. Jiems buvo sakoma, kad tai prives prie šito, bet jie nesiklausė“, – socialiniame tinkle „X“ parašė J. D. Vance'as.
„Meldžiuosi, kad Prancūzija – graži nuostabių žmonių šalis – sustabdytų šią beprotybę, kol nesudegė dar daugiau jos istorinių objektų“, – pridūrė jis.
Potencialiu kandidatu 2028-ųjų prezidento rinkimuose laikomas J. D. Vance'as taip pat susiejo tai su artėjančiais lapkričio 3-iosios kadencijos vidurio rinkimais į Kongresą, kuriuose respublikonams prognozuojami prasti rezultatai.
„Ir aš tikiuosi, kad amerikiečiai atkreipia dėmesį. Tai yra ateitis, kurios jūsų šaliai siekia Kongreso demokratai“, – teigė J. D. Vance'as.
Prancūziją šeštadienį apėmė masiniai protestai, policijai susirėmus su demonstrantais, kai visoje šalyje vykusios eitynės prieš didelę infliaciją virto gatvių smurtu, masiniais plėšimais ir gaisrais.
42 metų J. D. Vance'as atstovauja labiausiai nacionalistiniam ir identitariniam Respublikonų partijos sparnui bei dažnai kritikuoja Europos imigracijos politiką, kurią laiko pernelyg švelnia.
2025-ųjų vasarį sakydamas kalbą Miunchene J. D. Vance'as netgi ėmėsi šia tema moralizuoti europiečiams.
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