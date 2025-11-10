 
EŽTT: rūkymą kalėjimuose uždraudusi Estija pažeidžia kalinių teises

2025-11-10 12:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 12:17

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) nusprendė, kad draudimas rūkyti Estijos kalėjimuose pažeidžia nuteistųjų teisę į privatų gyvenimą, rašo „TVP World“.

Nerūkymo zona (nuotr. pranešimo spaudai)

Rūkymą kalėjimų patalpose ir jiems priklausančiose lauko teritorijose Estija uždraudė prieš aštuonerius metus.

Įstatymų leidėjų teigimu, draudimas buvo būtinas siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, užkirsti kelią gaisrams ir apsaugoti nerūkančius nuo pasyvaus rūkymo pavojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį Estijos žingsnį Europos aukščiausiajam teismui apskundė keturi kaliniai. Pasak jų, staiga įvestas rūkymo draudimas sukėlė jiems abstinencijos simptomų ir stresą jau ir taip suvaržytoje aplinkoje, praėjusią savaitę pranešė estų laikraštis „Postimees“.

EŽTT nutarė, kad Estija pažeidė „teisę į privatų ir šeimos gyvenimą“ ir, atėmusi iš kalinių teisę rinktis, nesugebėjo išlaikyti „deramos pusiausvyros“ tarp sveikatos apsaugos ir kalinių asmeninės laisvės išsaugojimo.

Teismas pabrėžė, kad net kalėjime žmogui turi būti užtikrinama teisė pačiam bent kažkiek spręsti dėl rūpinimosi savo kūnu ir kasdienės rutinos.

Nors teismas ir sutiko su Estijos įvardijamomis draudimo įvedimo priežastimis, visgi teisėjai nusprendė, kad panaikindama specialias rūkymo zonas valstybė peržengė ribas.

„Žvelgiant iš kalinių perspektyvos, rūkymas gali būti ne tik nesveikas įprotis, bet ir būdas sumažinti nerimą ir įtampą“, – nurodė EŽTT.

Teismas patenkino tris iš keturių ieškinių ir priteisė ieškovams po 1,5 tūkst. eurų kompensacijos.

Estijos teisingumo ir skaitmeninių reikalų ministrė Liisa Pakosta laikraščiui „Postimees“ sakė, kad teismo sprendimą planuojama apskųsti EŽTT Didžiajai kolegijai.

2017 m. Estijoje įvestas draudimas jau tuomet buvo laikomas prieštaringu, o kai kurie šalies teisės ekspertai įspėjo, kad jis gali prieštarauti Konstitucijai. Tuomet teismus pasiekė maždaug 20 kalinių skundų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

