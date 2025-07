Donaldas Trumpas kitą savaitę lankysis Škotijoje

REKLAMA

Prekybos susitarimas su Didžiąja Britanija buvo pirmasis su svarbia prekybos partnere nuo tada, kai D. Trumpas balandžio pradžioje įvedė plačius muitus, ir kol kas yra vienas iš nedaugelio.

K. Leavitt, be to, patvirtino, kad D. Trumpas, kaip jau skelbta anksčiau, rugsėjo 17–19 dienomis lankysis Didžiojoje Britanijoje. Jį per šį „tikrai beprecedentį antrąjį valstybinį vizitą“ lydės žmona Melania. D. Trumpas esą jaučiasi pagerbtas ir džiaugiasi būsimu susitikimus su karaliumi Karoliu III Vindzoro pilyje. Ši pilis prie Londono yra viena pagrindinių britų monarchų rezidencijų.

D. Trumpo tuo tarpu per vizitą Škotijoje laukia protestai. Aktyvistai paskelbė apie „pasipriešinimo festivalį“ JAV lyderio viešnagės metu liepos 25–29 dienomis. Jie taip pat paragino Škotijos premjerą Johną Swinney‘į nesusitikti su D. Trumpu.

„Žmonės Škotijoje nenori ištiesti raudonojo kilimo Donaldui Trumpui, kurio administracija spartina klimato kaitos ir fašizmo plitimą visame pasaulyje“, – sakoma judėjimo „Stop Trump“ pranešime. Škotų policija visus, norinčius dalyvauti demonstracijose, paragino laikytis įstatymų. Apie protestus jau skelbiama ir per D. Trumpo planuojamą valstybinį vizitą Didžiojoje Britanijoje rugsėjo 17–19 dienomis.

JAV prezidentas laikomas britų karališkųjų rūmų fanu. Jis jau lankėsi su valstybiniu vizitu Jungtinėje Karalystėje 2019 m. per pirmąją savo kadenciją. Ir tada protestuoti prieš D. Trumpą į gatves išėjo daug žmonių.