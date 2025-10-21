Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Buvęs Didžiosios Britanijos premjeras taps laikraščio apžvalgininku

2025-10-21 16:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 16:20

Buvęs Didžiosios Britanijos konservatorių ministras pirmininkas Rishi Sunakas taps laikraščio „The Sunday Times“ apžvalgininku ir tikisi „kiekvieną savaitę kalbėtis su skaitytojais“.

 Rishi Sunakas (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Didžiosios Britanijos konservatorių ministras pirmininkas Rishi Sunakas taps laikraščio „The Sunday Times“ apžvalgininku ir tikisi „kiekvieną savaitę kalbėtis su skaitytojais“.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

R. Sunakas dabar yra parlamento narys, atstovaujantis Ričmondui ir Nortalertonui Šiaurės Anglijoje. Jis kiekvieną savaitę rašys skiltį verslo skyriuje tokiomis temomis kaip technologijos, politika ir ekonomika. 

REKLAMA

Skiltis nuo šio savaitgalio bus skelbiama spausdintine ir skaitmenine forma. 

R. Sunakas sakė, kad pats daugelį metų buvo „The Sunday Times“ verslo puslapių skaitytojas ir jam „didelė garbė kaip apžvalgininkui įsilieti į puikią komandą“. 

„Didelių pokyčių eroje labai laukiu savaitinio pokalbio su skaitytojais apie jėgas, keičiančias pasaulio ekonomiką – nuo ​​pasaulio politikos iki technologijų“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

„The Sunday Times“ redaktorius Benas Tayloras pareiškė, kad džiaugiasi galėdamas pasveikinti komandoje tokią garsią ir gerbiamą asmenybę. 

„Didelės Rishi žinios ir puikus protas padės skaitytojams orientuotis vis sudėtingesnėje ir iššūkių kupinoje verslo aplinkoje. Jo patirtis neprilygstama – tiek pasaulinėje arenoje, tiek vyriausybėje. Esame įsitikinę, kad jis bus skaitomas kiekvieną savaitgalį“, – sakė redaktorius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

R. Sunako honoraras bus mokamas buvusio ministro pirmininko ir jo žmonos Akshatos Murty įkurtai švietimo labdaros organizacijai „The Richmond Project“, siekiančiai pakeisti jaunų žmonių gyvenimus gerinant skaičiavimo įgūdžius. 

Jo naujajam apžvalgininko vaidmeniui pritarė Verslo paskyrimų patariamasis komitetas, konsultuojantis ministrus ir aukštesnio rango valstybės tarnautojus dėl įsidarbinimo jiems baigus eiti pareigas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų