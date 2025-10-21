Buvęs Didžiosios Britanijos premjeras taps laikraščio apžvalgininku

R. Sunakas dabar yra parlamento narys, atstovaujantis Ričmondui ir Nortalertonui Šiaurės Anglijoje. Jis kiekvieną savaitę rašys skiltį verslo skyriuje tokiomis temomis kaip technologijos, politika ir ekonomika.
Skiltis nuo šio savaitgalio bus skelbiama spausdintine ir skaitmenine forma.
R. Sunakas sakė, kad pats daugelį metų buvo „The Sunday Times“ verslo puslapių skaitytojas ir jam „didelė garbė kaip apžvalgininkui įsilieti į puikią komandą“.
„Didelių pokyčių eroje labai laukiu savaitinio pokalbio su skaitytojais apie jėgas, keičiančias pasaulio ekonomiką – nuo pasaulio politikos iki technologijų“, – sakė jis.
„The Sunday Times“ redaktorius Benas Tayloras pareiškė, kad džiaugiasi galėdamas pasveikinti komandoje tokią garsią ir gerbiamą asmenybę.
„Didelės Rishi žinios ir puikus protas padės skaitytojams orientuotis vis sudėtingesnėje ir iššūkių kupinoje verslo aplinkoje. Jo patirtis neprilygstama – tiek pasaulinėje arenoje, tiek vyriausybėje. Esame įsitikinę, kad jis bus skaitomas kiekvieną savaitgalį“, – sakė redaktorius.
R. Sunako honoraras bus mokamas buvusio ministro pirmininko ir jo žmonos Akshatos Murty įkurtai švietimo labdaros organizacijai „The Richmond Project“, siekiančiai pakeisti jaunų žmonių gyvenimus gerinant skaičiavimo įgūdžius.
Jo naujajam apžvalgininko vaidmeniui pritarė Verslo paskyrimų patariamasis komitetas, konsultuojantis ministrus ir aukštesnio rango valstybės tarnautojus dėl įsidarbinimo jiems baigus eiti pareigas.
