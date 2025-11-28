 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Vokiečiai tvirtai nugalėjo Izraelį

2025-11-28 22:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 22:54

Vokietijos rinktinė (1/0) neturėjo problemų pasaulio čempionato atrankos starte, kur namie 89:69 (26:22, 24:9, 19:22, 20:16) sutriuškino Izraelį (0/1).

Vokiečiai dominavo (FIBA nuotr.)

0

Laimėjusiems 19 taškų įmetė Oscaras da Silva, 13 – Davidas Krameris, 11 – Joshua Obiesie, po 8 – Jackas Kayilas ir Christianas Sengfelderis. Isaacas Bonga pelnė 6 taškus, bet atkovojo 10 kamuolių.

Izraeliui 18 taškų surinko Romanas Sorkinas (7 atk. kam., 8/17 metimai), 17 – Khadeenas Carringtonas, 11 – Baras Timoras, po 7 – Idanas Zalmansonas ir Guras Lavis.

„Lange“ vokiečiai taip pat susitiks su Kipru, o Izraelis Rygoje priims Kroatiją.

