Vokiečiai tvirtai nugalėjo Izraelį

Laimėjusiems 19 taškų įmetė Oscaras da Silva, 13 – Davidas Krameris, 11 – Joshua Obiesie, po 8 – Jackas Kayilas ir Christianas Sengfelderis. Isaacas Bonga pelnė 6 taškus, bet atkovojo 10 kamuolių.
Izraeliui 18 taškų surinko Romanas Sorkinas (7 atk. kam., 8/17 metimai), 17 – Khadeenas Carringtonas, 11 – Baras Timoras, po 7 – Idanas Zalmansonas ir Guras Lavis.
„Lange“ vokiečiai taip pat susitiks su Kipru, o Izraelis Rygoje priims Kroatiją.
