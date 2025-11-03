Vengrijos lygoje – ZTE žaidėjo smūgis aistruoliui ir rimtos pasekmės

Jericole‘as Hellemsas po dvikovos priėjo prie tribūnos ir kumščiu smogė aistruoliui į veidą, nuo kurio galvos net nulėkė kepurė. Čia pat įsikišo apsauga ir komandos draugai, kurie patraukė įsikarščiavusį amerikietį.
Incidentą iššaukė aistruolių reakcija – jie rodė nepasitenkinimą komandos žaidimu, kuri pralaimėjo penktą kartą per šešis turus. ZTE klubas kitą dieną paskelbė atleidęs J.Hellemsą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!