„Valencia“ treneris spaudos konferencijoje liko vienas – išsakė rezultatą ir išėjo

Po dvikovos Ispanijos komandos vyriausiasis treneris Pedro Martinezas atkeliavo į spaudos konferenciją, kurioje nebuvo nė vieno žiniasklaidos atstovo.
„Čia?“, – paklausė specialistas, rodydamas pirštu į kambarį, kuriame buvo tik už kameros buvęs operatorius.
„Gerai. Rezultatas – 90:86“, – po šios frazės atsistojo ir išėjo.
