TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Valencia“ treneris spaudos konferencijoje liko vienas – išsakė rezultatą ir išėjo

2025-11-14 12:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 12:18

Eurolygos rungtynėse ketvirtadienį Valensijos „Valencia" ekipa išvykoje 86:90 nusileido Paryžiaus „Paris" krepšininkams.

P.Martinezas konferencijoje neužtruko (BNS nuotr.)

Eurolygos rungtynėse ketvirtadienį Valensijos „Valencia“ ekipa išvykoje 86:90 nusileido Paryžiaus „Paris“ krepšininkams.

0

Po dvikovos Ispanijos komandos vyriausiasis treneris Pedro Martinezas atkeliavo į spaudos konferenciją, kurioje nebuvo nė vieno žiniasklaidos atstovo.

„Čia?“, – paklausė specialistas, rodydamas pirštu į kambarį, kuriame buvo tik už kameros buvęs operatorius.

„Gerai. Rezultatas – 90:86“, – po šios frazės atsistojo ir išėjo.

