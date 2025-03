Siūlomas 10 mln. JAV dolerių atlygis: Kanados pasididžiavimu vadintas olimpietis – vienas ieškomiausių pasaulio nusikaltėlių

JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) įtraukė buvusį snieglentininką tarp 10-ies ieškomiausių nusikaltėlių. Už informaciją, kuri galėtų padėti sulaikyti R.Weddingą, siūlomas net 10 mln. JAV dolerių atlygis.

R.Weddingas 1999 m. tapo pasaulio jaunimo snieglenčių sporto čempionato paralelinio slalomo bronzos medalininku, o 2001 m. pasirodė dar geriau, iškovodamas sidabrą. 2002 m. kanadietis pateko į Solt Leik Sičio olimpiadą, kur užėmė 24-ą vietą 32 dalyvių.

Visgi, iš karto po olimpiados talentingas sportininkas pasuko klystkeliais. Viskas prasidėjo nuo marihuanos pardavinėjimo, o vėliau R.Weddingas vis labiau klimpo į narkotikų pasaulį. 2010 m. jis buvo pripažintas kaltu dėl bandymo nusipirkti kokaino iš JAV vyriausybės agento ir buvo nuteistas 4 metams kalėjime.

