Rezultatyviausiai komandoje žaidęs O.Olisevičius nuo pralaimėjimo neišgelbėjo

O.Olisevičius per 32 minutes pelnė 22 taškus (5/11 dvitaškiai, 4/10 tritaškiai), sugriebė 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, išprovokavo 2 pražangas, sykį pažeidė taisykles, kartą suklydo ir surinko 20 naudingumo balų.
Lietuviui geriausiai talkino 21 tašką įmetęs Joe Raglandas. Nugalėtojams Amedeo Della Valle surinko 24 taškus, Miro Bilanas – 20, C.J.Massinburgas– 19, Jasonas Burnellas – 15 (13 atk. kam.), Nikola Ivanovičius – 13 taškų.
