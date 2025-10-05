Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Rezultatyviausiai komandoje žaidęs O.Olisevičius nuo pralaimėjimo neišgelbėjo

2025-10-05 20:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 20:43

Italijos lygos sezono starte Osvaldo Olisevičiaus atstovaujama Trevizo „Nutribullet“ (0/1) ekipa namuose 100:102 (30:28, 18:23, 24:10, 12:23, 16:18) pratęsime nusileido Brešos „Germani“ (1/0) komandai.

O.Olisevičius vedė komandą į priekį

Italijos lygos sezono starte Osvaldo Olisevičiaus atstovaujama Trevizo „Nutribullet“ (0/1) ekipa namuose 100:102 (30:28, 18:23, 24:10, 12:23, 16:18) pratęsime nusileido Brešos „Germani“ (1/0) komandai.

REKLAMA
1

O.Olisevičius per 32 minutes pelnė 22 taškus (5/11 dvitaškiai, 4/10 tritaškiai), sugriebė 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, išprovokavo 2 pražangas, sykį pažeidė taisykles, kartą suklydo ir surinko 20 naudingumo balų.

Lietuviui geriausiai talkino 21 tašką įmetęs Joe Raglandas. Nugalėtojams Amedeo Della Valle surinko 24 taškus, Miro Bilanas – 20, C.J.Massinburgas– 19, Jasonas Burnellas – 15 (13 atk. kam.), Nikola Ivanovičius – 13 taškų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų