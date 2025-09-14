Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Motiejūnas išnaudojo kuklias minutes, „AS Monaco" pralaimėjo

2025-09-14 21:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 21:07

Donato Motiejūno atstovaujama Monako „AS Monaco“ draugiškame mače Kipre 79:86 (19:23, 22:20, 24:22, 14:21) nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ klubui.

Ch.Moneke pelnė 10 taškų

Donato Motiejūno atstovaujama Monako „AS Monaco“ draugiškame mače Kipre 79:86 (19:23, 22:20, 24:22, 14:21) nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ klubui.

REKLAMA
0

Laimėjusiems 15 taškų pridėjo Jordanas Nwora (5 atk. kam., 6 kld.), 14 – Jasielis Rivero, 13 – Tysonas Carteris, 12 – Ebuka Izundu, 10 – Chima Moneke (5 atk. kam.).

Pralaimėjusiems D.Motiejūnas per 7 minutes įmetė 6 taškus (1/2 dvit., 1/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, 2 kartus klydo, provokavo 2 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 4 naudingumo balus.

19 taškų – Alpha Diallo sąskaitoje, 15 – Nikolos Mirotičiaus, 12 – Jarono Blossomgame‘o.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų