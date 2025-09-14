Motiejūnas išnaudojo kuklias minutes, „AS Monaco" pralaimėjo

Laimėjusiems 15 taškų pridėjo Jordanas Nwora (5 atk. kam., 6 kld.), 14 – Jasielis Rivero, 13 – Tysonas Carteris, 12 – Ebuka Izundu, 10 – Chima Moneke (5 atk. kam.).
Pralaimėjusiems D.Motiejūnas per 7 minutes įmetė 6 taškus (1/2 dvit., 1/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, 2 kartus klydo, provokavo 2 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 4 naudingumo balus.
19 taškų – Alpha Diallo sąskaitoje, 15 – Nikolos Mirotičiaus, 12 – Jarono Blossomgame‘o.
