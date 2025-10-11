Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Martinas Gebenas atkovojo 12 kamuolių, tačiau Žironos klubas pralaimėjo Ispanijos lygoje

2025-10-11 21:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 21:18

Martino Gebeno ir Mindaugo Sušinsko atstovaujama Žironos „Basquet“ (0/2) komanda Ispanijos lygoje namie 71:93 (12:10, 18:26, 22:23, 19:34) buvo sutriuškinta Mursijos UCAM (2/0) klubo.

M.Gebenas pelnė 6 taškus

Martino Gebeno ir Mindaugo Sušinsko atstovaujama Žironos „Basquet“ (0/2) komanda Ispanijos lygoje namie 71:93 (12:10, 18:26, 22:23, 19:34) buvo sutriuškinta Mursijos UCAM (2/0) klubo.

0

M.Gebenas per 21 minutę pelnė 6 taškus (3/4 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 12 kamuolių, 1 – prarado, atliko 3 perdavimus, provokavo pražangą, 2 kartus prasižengė pats, rinkdamas 16 naudingumo balų.

M.Sušinskas per 16 minučių įmetė 5 taškus (1/1 dvit., 1/3 trit.), atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, kartą klydo, provokavo pražangą, 3 kartus pažeidė taisykles ir rinko 3 naudingumo balus.

Žironos ekipai 16 taškų surinko Markas Hughesas, tiek pat Mursijos komandai pridėjo Michaelas Forrestas.

