Martinas Gebenas atkovojo 12 kamuolių, tačiau Žironos klubas pralaimėjo Ispanijos lygoje

M.Gebenas per 21 minutę pelnė 6 taškus (3/4 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 12 kamuolių, 1 – prarado, atliko 3 perdavimus, provokavo pražangą, 2 kartus prasižengė pats, rinkdamas 16 naudingumo balų.
M.Sušinskas per 16 minučių įmetė 5 taškus (1/1 dvit., 1/3 trit.), atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, kartą klydo, provokavo pražangą, 3 kartus pažeidė taisykles ir rinko 3 naudingumo balus.
Žironos ekipai 16 taškų surinko Markas Hughesas, tiek pat Mursijos komandai pridėjo Michaelas Forrestas.
