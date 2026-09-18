„Lietkabelis“ ir „7bet“ tęsia ilgametę partnerystę

Ne vienerius metus trunkanti partnerystė tapo svarbia klubo stabilumo ir augimo dalimi. Kartu nueitas ne vienas sezonas, pažymėtas svarbiomis pergalėmis, medaliais ir kovomis tiek Lietuvos, tiek Europos krepšinio arenose.
Ilgametė partnerystė, paremta pasitikėjimu
Ilgalaikiai partneriai profesionaliame sporte yra viena svarbiausių stabilios ir tvarios organizacijos dalių. „Lietkabeliui“ bendradarbiavimo su „7bet“ pratęsimas reiškia ne tik reikšmingą indėlį į klubo biudžetą, bet ir abipusį pasitikėjimą bei tikėjimą organizacijos pasirinkta kryptimi.
„Su Panevėžio „Lietkabeliu“ esame kartu jau ne vienerius metus, todėl ši partnerystė mums seniai tapo daugiau nei tiesiog rėmimu. Tai neabejotinai viena stipriausių ir stabiliausių krepšinio organizacijų Lietuvoje – klubas, kuris turi aiškią kryptį, stiprią sirgalių bendruomenę ir, svarbiausia, savo ambicijas kasmet pagrindžia rezultatais aikštėje. Per bendrus metus kartu patyrėme ne vieną įsimintiną sezoną, pergales ir medalius, todėl gerai žinome, kiek daug ši organizacija reiškia ne tik Panevėžiui, bet ir visam Lietuvos krepšiniui. Šiandien, kai sporto ir mūsų verslo partnerystėms Lietuvoje artėja reikšmingi pokyčiai, dar labiau vertiname galimybę tęsti tai, ką kartu kūrėme ne vienerius metus. Nežinome, kiek dar sezonų tokios partnerystės galės gyvuoti dabartine forma, tačiau žinome viena – kol galime būti šalia, norime tai daryti prasmingai. Didžiuojamės galėdami ir toliau palaikyti „Lietkabelio“ ambicijas bei kartu siekti dar daugiau“, – sako „7bet“ rinkodaros vadovas Andrius Lapienis.
„Lietkabelio“ direktoriaus Jono Mačiulio teigimu, partnerių, kurie kartu su klubu žengia ne vieną sezoną, išlaikymas yra itin svarbus siekiant užtikrinti organizacijos tęstinumą ir konkurencingumą.
„Labai džiaugiamės, kad „7bet“ ir toliau lieka kartu su „Lietkabeliu“. Sporte ilgalaikės partnerystės turi ypatingą vertę – jos parodo abipusį pasitikėjimą ir tikėjimą tuo, ką kartu kuriame. Norint kiekvieną sezoną suburti konkurencingą komandą, kovoti dėl aukščiausių pozicijų Lietuvoje ir tinkamai atstovauti Panevėžiui Europoje, labai svarbu turėti stabilų ir patikimą partnerių užnugarį. „7bet“ jau ne vienerius metus yra svarbi mūsų klubo šeimos dalis, todėl vertiname jų pasitikėjimą ir labai džiaugiamės, kad mūsų bendrą istoriją tęsime dar vieną sezoną“, – sako Panevėžio „Lietkabelio“ direktorius Jonas Mačiulis.
Partnerystė bus matoma ir tarptautinėje arenoje
Artėjantį sezoną „Lietkabelio“ ir „7bet“ partnerystė ir vėl peržengs Lietuvos ribas. Panevėžio klubas tęs kovas Europos taurės turnyre, kuriame susitiks su komandomis iš įvairių Europos šalių. Stiprus lietuviškas „7bet“ prekės ženklas kartu su „Lietkabeliu“ bus matomas tarptautinėje sporto erdvėje, o klubas taip prisidės prie bendrovės matomumo naujose užsienio rinkose.
„Norime būti ne tik paramą gaunantis klubas, bet ir partneris, galintis prisidėti prie „7bet“ vardo matomumo tarptautinėje sporto erdvėje. Džiaugiamės jų augimu, didžiuojamės galėdami būti šios istorijos dalimi ir tikimės, kad kartu galėsime kurti dar daugiau vertės jau ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų“, – teigia J. Mačiulis.
Jau rugsėjo 30 d. pirmosiose naujojo Europos taurės sezono namų rungtynėse „Kalnapilio“ arenoje „Lietkabelis“ priims Sarajevo „Bosna“ – vieną garsiausių ir tituluočiausių Bosnijos ir Hercegovinos krepšinio klubų, pasiruošusį patriukšmauti ir tarptautinėje arenoje.
Netrukus po europinio sezono starto Panevėžio laukia dar viena išskirtinė krepšinio dvikova – akistata su Kauno „Žalgiriu“. Tokia sezono pradžia klubui ir jo partneriams suteiks didelį matomumą bei galimybę būti svarbia didžiausių krepšinio renginių Panevėžyje dalimi.
Stabilus užnugaris – ambicingiems tikslams
Pastaraisiais sezonais „Lietkabelis“ nuosekliai išlieka tarp ambicingiausių Lietuvos krepšinio klubų ir kiekvienais metais savo tikslus sieja ne tik su kovomis dėl aukščiausių pozicijų šalies čempionate, bet ir su Lietuvos bei Panevėžio atstovavimu tarptautinėje arenoje.
Galimybė nuosekliai siekti šių tikslų neatsiejama nuo stipraus ir stabilaus partnerių rato. Klubas siekia, kad partnerystės būtų daugiau nei reklaminės pozicijos – jos taptų ilgalaikiu bendradarbiavimu, kuriančiu abipusę vertę tiek verslui, tiek klubui ir jo bendruomenei.
„7bet“ ir „Lietkabelio“ bendradarbiavimas yra vienas tokios ilgalaikės partnerystės pavyzdžių. Kartu pasitinkamas dar vienas sezonas, kuriame Panevėžio komandos laukia kovos Lietuvos čempionate, Europos taurėje ir naujos galimybės kartu su partneriais kurti įsimintinas krepšinio istorijas.
Ilgai laukti naujojo sezono pradžios „Lietkabelio“ sirgaliams nereikės. Pirmąsias oficialias 2026–2027 m. sezono rungtynes Panevėžio komanda žais jau rugsėjo 19 dieną, kai savo aikštėje, „Kalnapilio“ arenoje, priims Utenos „Juventus“.
Straipsnį parengė: „UAB Amber Gaming“.
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