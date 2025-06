Deimantinės lygos Romos etape Chebet pagerino Kenijos rekordą ir pasiekė antrą rezultatą istorijoje, Allman laimėjo disko metimą su nauju varžybų rekordu

Vyrų 100 m bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Trayvonas Bromellas (9.84). Skaičiuojant tik tuos startus, kai vėjo greitis neviršijo leistinos ribos, taip greitai T. Bromellas nebėgo 3 metus.

WELCOME BACK TRAYVON!!!!!!!!!! 9.84s (+1.1) world lead in the men’s 100m for Trayvon Bromell 🇺🇸 at Rome 🫡 #RomeDL 🎥 @BBCSport pic.twitter.com/cpqol2OGpG

Moterų 5000 m bėgime įspūdingai pasirodė Beatrice Chebet iš Kenijos. Ji finišavo per 14 min. 3.69 sek. ir beveik 16 sek. aplenkė net artimiausią varžovę. B. Chebet pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje, pagerino Kenijos bei varžybų Romoje rekordus.

B. Chebet pasiektas rezultatas yra 2-as per visą rungties istoriją. Greičiau bėgo tik pasaulio rekordininkė etiopė Gudaf Tsegay, 2023 m. finišavusi per 14 min. 0.21 sek.

SECOND FASTEST OF ALL TIME 😤



Beatrice Chebet 🇰🇪 storms to a new personal best of 14:03.69 in the women’s 5000m at Rome!!!#RomeDL



🎥 @BBCSport pic.twitter.com/MKOLXjIUQC