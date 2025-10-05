Kalendorius
Baudų metimais didžiąją dalį taškų surinkęs E.Bendžius liko be pergalės

2025-10-05 19:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 19:56

Italijos lygos pirmojo turo mače Eimanto Bendžiaus atstovaujama Udinės „Apu“ (0/1) ekipa išvykoje 71:76 (13:26, 19:16, 21:21, 18:13) nusileido Emilijos Redžo „UnaHotels“ (1/0) krepšininkams.

E.Bendžiui stigo taiklumo

E.Bendžius per 19 minučių įmetė 9 taškus (1/4 dvitaškiai, 0/3 tritaškiai, 7/7 baudos metimai), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas, 3 kartus suklydo, 2 sykius pažeidė taisykles ir surinko 9 naudingumo balus.

1

E.Bendžius per 19 minučių įmetė 9 taškus (1/4 dvitaškiai, 0/3 tritaškiai, 7/7 baudos metimai), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas, 3 kartus suklydo, 2 sykius pažeidė taisykles ir surinko 9 naudingumo balus.

Pralaimėjusiems buvęs Jonavos ekipos gynėjas DJ.Brewtonas pelnė 17 taškų.

Nugalėtojams buvęs Vilniaus „Ryto“ centras Jaime Echenique surinko 15 taškų, Brysonas Williamsas ir Kwanas Cheathamas – po 13, Troy‘us Caupainas – 11, Jaylenas Barfordas – 10 taškų.

