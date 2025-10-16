12 taškų deficitą per 4 minutes panaikinusi OLY triumfavo Belgrade

„Maccabi“ nuo dvikovos pradžios šovė į priekį – 14:6. Svečiai nepaleido varžovų toli į priekį ir greitai priartėjo bei po pirmojo kėlinio atsiliko 22:24. Antrajame ketvirtyje prabėgus 5 minutėms šeimininkai vėl bandė nutolti (35:28), tačiau OLY čia pat išlygino rezultatą – 35:35. „Maccabi“ spurtas 8:0 leido grįžti į pirmaujančios komandos vaidmenį (43:35) ir tokį skirtumą išlaikė įpusėjus rungtynėms – 48:40.
Po didžiosios pertraukos „Olympiacos“ startavo 10:2 ir vėl įsivyravo lygybė – 50:50. Nors Graikijos čempionai buvo išsiveržę į priekį (63:62), kėlinį pasibaigė „Maccabi“ turint 5 taškų atsargą – 70:65.
Ketvirtajame ketvirtyje „Maccabi“ į priekį ėmė traukti Jeffrey Dowtinas, kuris pelnė 11 taškų iš eilės ir praraja tarp ekipų išaugo iki 12-os taškų – 81:69. „Olympiacos“ nenuleido rankų ir kilo į lemiamą šturmą – 9:0 atkarpa atgaivino intrigą – 90:93. Lonnie Walkeris pataikė vieną baudos metimą iš dviejų (94:90), o Aleksandras Vezenkovas atsakė trimis tiksliomis – 93:94. OLY dar kartą apsigynė ir A.Vezenkovas likus 17 sekundžių jau išvedė svečius į priekį – 95:94. Lemiamos atakos metu L.Walkeris visą laiką turėjo kamuolį savo rankose ir atliko desperatišką metimą, kuris tiks nepasiekė.
„Maccabi“: Jeffrey Dowtinas 24 (6/7 tritaškiai, 27 naud. bal.), Lonnie Walkeris 15, Romanas Sorkinas (8 atk. kam.) ir Jaylenas Hoardas (10 atk. kam.) po 12.
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas (10 atk. kam., 31 naud. bal.) ir Nikola Milutinovas (21 min., 30 naud. bal.) po 23, Tyleris Dorsey 18 (2/8 tritaškiai, 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Donta Hallas 8 (6 atk. kam., 16 naud. bal.).
