Žiniasklaida: „Fegda“ teigia 10 mėnesių laukianti leidimo sutvarkyti kelią į Rūdninkų poligoną

Jo teigimu, įmonė, atsižvelgusi į ekspertizės rekomendacijas, šį rugsėjį parengė konkretų kelio dangos taisymo planą ir jį pristatė Krašto apsaugos ministerijai (KAM).
Tiesa, J. Jablonskio teigimu, „Fegda“ buvo pasirengusi pradėti ir užbaigti defektų taisymo darbus dar ankstyvą pavasarį, tačiau procesai užtruko dėl ilgo derinimo, o bendrovė iki šiol dar neturi leidimo pradėti darbų – jei jį gauti pavyktų operatyviai ir oro sąlygos būtų palankios, „Fegda“ kelią esą galėtų sutvarkyti dar šiemet.
Anot bendrovės vadovo, kelio betono dangos specifika lemia, ką ją galima tvarkyti neardant visos struktūros.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Ministerija pradėjo vidinį tyrimą dėl „Fegda“ darbo tiesiant strategiškai svarbų kelią, o ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad su darbus su defektais atlikusios įmonės turėtų būti įtrauktos „juodųjų“ tiekėjų sąrašą.
Ministerija šiuo metu konsultuojasi su teisininkais, kaip tokį principą būtų galima įgyvendinti.
Pasak Infrastruktūros valdymo agentūros direktoriaus Giedriaus Vanago, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius.
Jo teigimu, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius, likusius kelius įrengti turėtų įmonė „Gevalda“.
Pasak „Delfi“, „Fegda“ prie poligono įrengiamų dar dviejų kelio atkarpų tiesimo darbų vertė siekia atitinkamai 1,8 mln. ir 4,3 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!