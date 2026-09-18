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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vienoje lovoje praleido naktį su negyva mylimąja: „Ryte pajutau jos šaltą ranką“

2026-09-18 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 20:40
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Mylimąją sumušęs ir vienoje lovoje naktį praleidęs Šarūnas Stankaitis tikina tik ryte supratęs, kad moteris nebegyva. Nors žudikas visaip išsisukinėjo nuo bausmės, teismas jį pripažino kaltu ir nuo visuomenės izoliavo 9 metams.

Policija. Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (17)

Mylimąją sumušęs ir vienoje lovoje naktį praleidęs Šarūnas Stankaitis tikina tik ryte supratęs, kad moteris nebegyva. Nors žudikas visaip išsisukinėjo nuo bausmės, teismas jį pripažino kaltu ir nuo visuomenės izoliavo 9 metams.

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Vienintele nukentėjusiąja šioje byloje pripažinta nužudytos moters dukra. Teismo sprendimu, Š. Stankaitis motinos netekusiai dukrai privalės atlyginti 12 tūkst. eurų neturtinę ir 1 tūkst. eurų turtinę žalą.

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FOTOGALERIJA. Policija

Užsiminė apie vaistus

Sunkus nusikaltimas įvykdytas 2019-siais, naktį iš gegužės 25 d. į gegužės 26-ąją. Bylos duomenimis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto su kartu gyvenančia ir taip pat girta sugyventine, Š. Stankaitis tyčia sudavė pastarajai rankomis penkis smūgius į galvą.

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Suduotų smūgių pakako, kad plyštų gyvybiškai svarbi kraujagyslė. Netrukus moters būklė stipriai komplikavosi galvos smegenų suspaudimu, ūmiu širdies ir kraujagyslių veiklos kvėpavimo funkcijų sutrikimu. Smurto auka mirė vietoje.

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Teisiamojo posėdžio metu Š. Stankaitis savo kaltės nepripažino. Jis paaiškino, kad su sugyventine gėrė kelias dienas. Paskutinę dieną ji išgėrė daug vaistų, todėl nuo jų buvo labai aktyvi.

„Kažkada mano mokykloje viena mergaitė taip nusinuodijo, todėl pasakiau, kad negertų vaistų su degtine, atėmiau medikamentus iš jos. Ji puolė atiminėti, todėl nutrenkiau jai vaistus ir pasakiau, kad ji darytų ką nori.

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Tada ji man trinktelėjo per galvą, paėmė vaistus ir išėjo. Nežinau, ar juos gėrė. Po kažkiek laiko grįžo, pagulėjo ir vėl išėjo. Ryte pajutau jos šaltą ranką, pasakiau, kad užsiklotų, bet ji jau buvo visa sustingusi“, – teisme pasakojo Š. Stankaitis.

Kreipėsi į kaimyną

Tada Š. Stankaitis teigė labai išsigandęs: „Neradau telefono, nubėgau pas kaimyną, nes šis yra medikas. Galvojau, gal atgaivins. Šis atėjo ir pasakė, kad mano sugyventinė mirusi. Įvykio išvakarėse prieš ją smurto nevartojau. Niekada nesu to daręs, rankos prieš moterį kelti negalima, esu taip auklėtas.

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Aš ją tik atstūmiau, kai ji man smogė reikalaudama vaistų. Atstūmiau dviem rankomis į krūtinę, kad jo nemuštų. Ji nukritusi nebuvo. Tiesa, dieną prieš įvykį pastebėjau jos veide po akimis mėlynes. Nubrozdinimų nebuvo.

Taip pat pamačiau jos sužalotą lūpą. Sugyventinė sakė, kad vedžiojant šuniuką ieškojo jam pagaliuko, šis pašoko link jos ir sužalojo. Lūpa buvo patinusi, kraujo nesimatė, tai buvo šviežias sužalojimas. O mėlynės po akimis pas ją būdavo nuo nemigos.“

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Š. Stankaitis pasakojo, kad įvykio išvakarėse kartu su sugyventine išgėrė du puslitrius degtinės. Moteris esą viena ėjo kelis kartus jos nupirkti. O kai pritrūko pinigų, anot Š. Stankaičio, ji sakė einanti pasiskolinti.

Kai moteris grįžo namo, anot žudiko, ji kelis kartus krito buto viduje. Jis teigė girdėjęs keiksmažodžius. Po to moteris esą jam pasakė, kad vos sprando nenusisuko. Vėliau esą moteris jį apsikabino ir užmigo. Tačiau ryte jau nebeprabudo.

Teisme liudijusi nužudytosios dukra pasakojo, kad įvykio ji nematė. Kaltinamasis jai paskambino gegužės 26 dieną, apie 7 val. ryto, ir pasakė, kad jos mama negyva, jog nesupranta kas atsitiko. Mergina prisiminė, kad atvykusi ant mamos veido pastebėjo ryškias smurto žymes.

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Jau matytas straipsnis
Jau matytas straipsnis
2026-09-18 21:20
Kelinta kart jau rašt apie tai?
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