TV3 Žinios. Rekordinė dyzelino kaina; Rusijoje prasideda politinis šou; Drama Gražulio šeimoje

Rusijoje prasideda tris dienas truksiantis politinis šou – Kremliaus rinkimai į parlamentą. Vienintelę antikarinę partiją „Jabloko“ Putinas pašalino dar prieš mėnesį. O kol Maskva imituoja politinį procesą, Lenkija galvoja, kaip apsisaugoti nuo realios grėsmės. Varšuvai pagalbą žada Vašingtonas – Donaldas Trumpas paskelbė apie pažangą kuriant JAV karinę bazę Lenkijoje
Drama europarlamentaro Petro Gražulio šeimoje. Iš jo mažametės dukros mamos Birutės Navickaitės Vaiko teisių tarnyba dukrą atėmė ir laikinai paskyrė ją Gražulio globon. Moteris pripažįsta, jog tą dieną gėrė alų ir į alkotesterį įpūtė kone pustrečios promilės, tačiau aiškina, jog tuo metu dukra buvo su pasamdytu blaiviu aukliumi. Pats Gražulis tikina dukra pasirūpinsiąs kiek tik išgalės.
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