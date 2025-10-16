Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tauragės rajone susidūrus automobiliams, nukentėjo keturi žmonės

2025-10-16 11:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 11:55

Tauragės rajone trečiadienį susidūrus dviem automobiliams, per avariją nukentėjo keturi žmonės, informavo ugniagesiai.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Tauragės rajone trečiadienį susidūrus dviem automobiliams, per avariją nukentėjo keturi žmonės, informavo ugniagesiai.

0

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, 9.56 val. Joniškės kaime, Tilžės plente, eismo įvykio metu susidūrė automobiliai „Opel Astra“ ir „VW Transporter“.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, „Opel“ galinėje sėdynėje sėdėjęs vyras dėl sunkios galvos traumos negalėjo išlipti iš automobilio. Nukentėjusiajam buvo uždėtas kaklo įtvaras, jis paguldytas ant lentos, iškeltas ir automobilio bei perduotas medikams. 

„Opel“ važiavę du vyrai ir moteris su įvairiais kūno sužalojimais taip pat išvežti į ligoninę.

Ugniagesiai atjungė automobilių akumuliatorius.

