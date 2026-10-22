„Tai teisinis nihilizmas“: Sinkevičius pasisakė dėl partnerystės registravimo

Apie tai ministras pirmininkas kalbėjo ketvirtadienį susitikime su opozicinio Liberalų sąjūdžio frakcija Seime.
M. Sinkevičius sulaukė klausimo, kaip jis vertina teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės vengimą vykdyti teismų sprendimus, kuriais valdžios institucijos yra įpareigojamos registruoti partnerystes.
Ministras pirmininkas akcentavo, kad tokia situacija jam yra nepriimtina.
„Man, kaip Vyriausybės vadovui, nepriimtinas teisinėje valstybėje toks teisinis nihilizmas, kada yra teismų sprendimai ir jie, vienok, nevykdomi“, – teigė M. Sinkevičius.
Kartu jis pridūrė, kad kalbėjosi su R. Tamašuniene šiuo klausimu. Anot M. Sinkevičiaus, ministrė mano, jog tam, kad galima būtų registruoti partnerystes Lietuvoje, būtina imtis Civilinio kodekso pataisų.
Premjeras savo ruožtu ragino Seimą imtis įstatymo pataisų, jei tokių, pasak M. Sinkevičiaus, reikia.
„Aš asmeniškai raginčiau ir prašyčiau (...), kad parlamentas išspręstų tą koliziją, jeigu tai yra Civilinio kodekso pokyčių reikalaujantis veiksnys. (...)
Klausimas yra kaip Sizifo akmuo – visos valdžios ridena, ridena ir vis tik turime keistą (...) situaciją ir manęs ta teisinio nihilizmo situacija netenkina“, – aiškino premjeras.
KT: partnerystės neįteisinimas prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui
ELTA primena, kad Konstitucinis Teismas (KT) yra konstatavęs, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT prieštaraujančiu Konstitucijai taip pat paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Lyčiai neutralią partnerystę galima registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Partnerystės negalinčios registruoti poros ne kartą kreipėsi į teismus, kurie savo sprendimais jau yra įpareigoję valstybę suteikti galimybę registruoti partnerystę. Visgi Teisingumo ministerija tokios galimybės poroms nėra suteikusi, teismų nuosprendžius skundžia.
Ministerijai nevykdant teismų sprendimų, poros kreipiasi į antstolius, kurių pagalba mėgina iš valstybės prisiteisti pinigus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.