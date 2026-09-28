Skaudi nelaimė: girtas vyras sužalojo dviračiu važiavusią mažametę

Kaip nurodė Tauragės apskrities policija, 1982 metais gimęs „Audi“ vairuotojas, kuriam nustatytas 1,71 prom. girtumas, apie 18.20 val. galėjo kliudyti keliu dviračiu važiavusią 2016 metais gimusią mažametę.
Ji dėl patirtų sužalojimų buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo esant neblaiviam.
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