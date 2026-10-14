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TV3 naujienos > Lietuva

Šis vėžys vis dažniau nustatomas jauname amžiuje: simptomų gali nebūti visai

2026-10-14 14:58 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-14 14:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalis – krūties vėžio žinomumo mėnuo. Tai metas dar kartą priminti paprastą, bet labai svarbią žinią: reguliarus tikrinimasis gali padėti krūties vėžį aptikti tada, kai jis dar nesukelia jokių simptomų ir yra gerokai lengviau gydomas.

Vėžys (nuotr. 123rf.com)

Spalis – krūties vėžio žinomumo mėnuo. Tai metas dar kartą priminti paprastą, bet labai svarbią žinią: reguliarus tikrinimasis gali padėti krūties vėžį aptikti tada, kai jis dar nesukelia jokių simptomų ir yra gerokai lengviau gydomas.

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Krūties vėžys yra viena dažniausių moterų onkologinių ligų. Lietuvoje kasmet nustatoma daugiau nei 1600 krūties vėžio atvejų – tai reiškia, kad šią diagnozę kasdien išgirsta 4–5 moterys. Kita baimę kelianti žinia: 1 iš 5 susirgusių moterų yra jaunesnė negu 50 metų amžiaus. Krūties vėžio diagnozę Lietuvoje per gyvenimą išgirsta maždaug 1 iš 8–10 moterų (apie 10 proc.).

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Lietuvoje vykdoma atrankinė krūties vėžio patikros programa. Nuo 2026 metų pagal ją mamografija nemokamai atliekama 45–74 metų moterims kas dvejus metus. Sergančiųjų daugėja, o profilaktinėje programoje vis dar dalyvauja mažiau nei pusė moterų, kurioms mamografija priklauso nemokamai, rašoma pranešime spaudai.

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Mamograma – tyrimas, galintis pastebėti tai, ko dar nejaučiame

Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytoja onkologė chemoterapeutė Jūratė Liutkutė primena, kodėl svarbu reguliariai tikrintis dėl krūties vėžio – net jei nejaučiate jokių simptomų.

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Mamografija – tai krūtų rentgenologinis tyrimas, kurio metu ieškoma labai mažų audinio pakitimų. Šiam tyrimui naudojamos labai mažos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės. Vienas didžiausių šio tyrimo privalumų – jis gali padėti aptikti naviką dar prieš atsirandant guzelio pojūčiui ar kitiems simptomams. Todėl nereikėtų galvoti: „Jeigu nieko nejaučiu, vadinasi, tikrintis nereikia.“ Būtent profilaktinės patikros tikslas ir yra surasti ligą kuo anksčiau.

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Nulinės stadijos krūties vėžio išgyvenamumas siekia 100 proc., pirmos stadijos atveju visiškai pasveiksta 9 iš 10 pacienčių. Vėliau statistika prastėja. Todėl profilaktika nėra formalumas – tai reali galimybė išgelbėti gyvybę. Anksti pastebėtas krūties vėžys nėra nuosprendis. Tai liga, kurią šiandien galima veiksmingai išgydyti. O pirmas žingsnis – nebijoti pasitikrinti.

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Svarbu žinoti ir tai, kad mamografija nėra vienintelis galimas tyrimas. Atsižvelgdamas į moters amžių, simptomus, krūties audinio ypatumus ir kitus veiksnius, gydytojas gali rekomenduoti echoskopiją, magnetinio rezonanso tyrimą ar kitus tyrimus.

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje – galimybės atlikti įvairius krūtų tyrimus

Šiauliečiams ir regiono gyventojams svarbu žinoti, kad Respublikinėje Šiaulių ligoninėje teikiamos krūtų vėžio diagnostikos ir profilaktikos paslaugos. Ligoninės Onkologijos klinikoje, adresu Darželio g. 10, Šiauliuose, atliekamos atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio. Profilaktinė patikra Respublikinėje Šiaulių ligoninėje atliekama aktyviai: 2024 metais pagal atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programą buvo patikrintos 7 577 pacientės.

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Prireikus atliekami ir papildomi tyrimai – mamograma su tomosinteze, krūtų magnetinis rezonansas, krūtų echoskopija, o echoskopijos kontrolėje gali būti atliekama ir krūties biopsija. Tai reiškia, kad įtarus pakitimus, pacientės ištyrimas gali būti tęsiamas vienoje gydymo įstaigoje, parenkant konkrečiai situacijai reikalingus tyrimus.

Jeigu liga nustatoma ankstyvoje stadijoje, kai navikas yra nedidelis ir nėra išplitęs į kitus organus, gydymo galimybės dažnai būna labai plačios. Priklausomai nuo konkrečios situacijos gali būti atliekama krūtį tausojanti operacija, skiriama spindulinė terapija, hormoninis, biologinis ar chemoterapinis gydymas.

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Ankstyvas krūties vėžys –  gydymo galimybės

Koks gydymas bus tinkamiausias, priklauso nuo naviko dydžio, jo biologinių savybių, ligos išplitimo, bendros pacientės sveikatos, genetinio krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimo rezultatų. Svarbu suprasti: krūties vėžio gydymas šiandien nėra vienodas visoms pacientėms.

Gydymo planas sudaromas individualiai, o gydytojai siekia ne tik pašalinti ligą, bet ir kuo labiau išsaugoti moters gyvenimo kokybę.

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