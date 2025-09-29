Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruklos poligone bus atidaryta logistinė paramos aikštelė

2025-09-29 06:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 06:27

Ruklos kariniame poligone Jonavos rajone pirmadienį bus atidaryta nuolatinė logistinės paramos aikštelė.

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Norvegijos sosto įpėdinio kronprinco Haakon vizitas Rukloje. ELTA / Žygimantas Gedvila

Ruklos kariniame poligone Jonavos rajone pirmadienį bus atidaryta nuolatinė logistinės paramos aikštelė.

0
Anot Krašto apsaugos ministerijos (KAM), ši aikštelė yra karinės technikos aptarnavimo ir saugojimo bazė, skirta Vokietijos brigadai ir NATO daugianacionalinei kovinei grupei. 

Logistinės paramos aikštelėje pastatytos remonto dirbtuvės, administracinės patalpos, sandėliai ir kiti svarbūs logistiniai pastatai.

KAM teigimu, logistinių pajėgumų užtikrinimo parkas įkurtas anksčiau Rukloje veikusio technikos parko teritorijoje, objektas pastatytas Vokietijos gynybos ministerijos lėšomis, įgyvendinimas buvo patikėtas NATO paramos ir pirkimų agentūrai.

Beveik 20 ha Ruklos poligono teritorijoje pastatyta ir įrengta daugiau nei 15 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatų ir inžinerinių statinių bei daugiau nei 120 tūkst. – kietųjų dangų aikštelių bei kelių. 

Pasak KAM, taip pat sutvarkytas kelių tinklas, įrengti nauji inžineriniai tinklai bei logistinio parko reikmėms skirta fotovoltinė saulės elektrinė, įrengta fizinė ir elektroninė apsauga. 

Ministerija skelbia atlikusi paruošiamuosius valymo, aplinkotvarkos, ekologinius grunto paruošimo darbus, senų statinių griovimo, taip pat per teritoriją tekančio Ruklelės upelio pralaidos tvarkymo darbus.

