  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokuratūra: sprendimai pridėti 10 taškų prie egzaminų – neteisėti, bet į teismą nebus kreipiamasi

2025-10-15 09:57 / šaltinis: BNS
2025-10-15 09:57

Valstybinių brandos egzamino vertinimo komitetų sprendimai prie abiturientų brandos egzaminų rezultatų pridėti po dešimt taškų yra neteisėti, tačiau prokuratūra sako dėl to į teismas nesikreipsianti.

Valstybinis brandos egzaminas. ELTA / Žygimantas Gedvila

Valstybinių brandos egzamino vertinimo komitetų sprendimai prie abiturientų brandos egzaminų rezultatų pridėti po dešimt taškų yra neteisėti, tačiau prokuratūra sako dėl to į teismas nesikreipsianti.

0

Kaip trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra, atlikus tyrimą nustatyta, kad vertinimo komitetų posėdžio protokoliniai sprendimai, kuriais nuspręsta pridėti dešimt taškų kiekvienam abiturientui visuose egzaminuose išskyrus lietuvių kalbos, „prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, konstituciniams teisėtumo ir teisinio tikrumo principams“.

„Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad teisiškai komitetų ydingų sprendimų galiojimas yra pasibaigęs, prokurorui nėra teisinio pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su abstrakčiu prašymu dėl norminių administracinių aktų – komitetų posėdžių protokolinių sprendimų teisėtumo ištyrimo“, – nurodė prokuratūra.

