Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė: gynybos pramonę nuo šiol kuruos Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ministerijos

2025-10-20 15:33 / šaltinis: BNS
2025-10-20 15:33

Premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su krašto apsaugos ministre Dovile Šakalienė pranešė, kad kuruoti gynybos pramonę pavedė Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms.

Inga Ruginienė BNS Foto

Premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su krašto apsaugos ministre Dovile Šakalienė pranešė, kad kuruoti gynybos pramonę pavedė Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms.

REKLAMA
0

„Turėjome darbinius pokalbius, ką tik išsiskyrėme su ministre, tai buvo paskutinis lašas pilnoje taurėje“, – žurnalistams pirmadienį sakė Vyriausybės vadovė.

„Dėl to perdaviau sprendimą, kad gynybos pramonės failą perduodu kuruoti į lyderiaujančias pozicijas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei Finansų ministerijai. Nuo šiol šios ministerijos kuruos šitą failą“, – teigė premjerė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų