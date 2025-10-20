Premjerė: gynybos pramonę nuo šiol kuruos Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ministerijos

„Turėjome darbinius pokalbius, ką tik išsiskyrėme su ministre, tai buvo paskutinis lašas pilnoje taurėje“, – žurnalistams pirmadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Dėl to perdaviau sprendimą, kad gynybos pramonės failą perduodu kuruoti į lyderiaujančias pozicijas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei Finansų ministerijai. Nuo šiol šios ministerijos kuruos šitą failą“, – teigė premjerė.
