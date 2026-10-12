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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prašo gyventojų pagalbos – asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos

2026-10-12 16:47 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-12 16:47
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Policijos departamentas praneša, kad atlieka administracinę teiseną dėl vagystės Alytuje. Policija prašo pagalbos atpažįstant vyrą, kuris gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Ieško vyro (nuotr. Policijos departamento)

Policijos departamentas praneša, kad atlieka administracinę teiseną dėl vagystės Alytuje. Policija prašo pagalbos atpažįstant vyrą, kuris gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

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Alytaus apskrities policijos pareigūnai atlieka administracinę teiseną dėl vagystėskai Alytuje, Naujojoje g., esančiame prekybos centre, savitarnos kasoje buvo netinkamai atliktas mokėjimas už prekes

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Nuotraukose matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

„Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą bei galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Mindaugą Zenkevičių tel. +370 700 65715, mob., el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112“, – rašoma pranešime.

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