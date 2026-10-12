Prašo gyventojų pagalbos – asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos

Alytaus apskrities policijos pareigūnai atlieka administracinę teiseną dėl vagystės, kai Alytuje, Naujojoje g., esančiame prekybos centre, savitarnos kasoje buvo netinkamai atliktas mokėjimas už prekes.
Nuotraukose matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
„Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą bei galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Mindaugą Zenkevičių tel. +370 700 65715, mob., el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112“, – rašoma pranešime.
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