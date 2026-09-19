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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Paaiškėjo šiurpios moters mirties detalės – grįžo nuoga ir sumušta, o vėliau – tragiška žinia

2026-09-19 20:40 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-09-19 20:40
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Dviem Vilniaus rajono gyventojams teismas paskyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie kankindami, itin žiauriai nužudė kitą žmogų.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (14)

Dviem Vilniaus rajono gyventojams teismas paskyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie kankindami, itin žiauriai nužudė kitą žmogų.

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Vyras už grotų pasiųstas 12 su puse metų, o jo bendras įkalinimo įstaigoje praleis dar dviem metais ilgiau. Nužudytosios dviem dukroms iš sadistų priteista po 20 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

Jų auka tapo moteris, kuri, savo pačios nelaimei, tą liepos 10-sios vakarą dalyvavo vienoje sodyboje vykusiose išgertuvėse.

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Su moterimi girti sadistai elgėsi itin žiauriai. Vėliau ekspertai nustatė, kad jai buvo suduota beveik 100 smūgių. Nepaisant to, ji dar sugebėjo atsigauti, nuoga sugrįžti į išgertuvių vietą, paprašyti nekreipti į ją dėmesio bei nueiti prigulti. Tačiau po tokio patirto košmaro moteris nebeprabudo.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į teismą atvesti įtariamieji moters nužudymu

Nusikaltimo aplinkybės

Teisme paaiškėjo daugiau šio kraupaus nusikaltimo aplinkybių. Kaip jau minėta, išgertuvės vyko prieš keletą metų, tarp 18-20 val., minėti du sadistai (bei dar vienas vyras, kuris byloje neįgavo kaltinamojo statuso – aut. past.) ir moteris paliko sugėrovus.

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Tuomet gatvėje tarp kompanijos įsiplieskė konfliktas. Smurto epicentre atsidūrė būtent moteris. Vyrai nutempė ją nuo kelio už namo, kur moteris buvo išrengta ir sumušta.

Iškrypėliai ne tik mušė moterį rankomis, spardė kojomis, bet ir išsityčiojo iš jos kišdami pagalį į išangę. Moteriai buvo suduota mažiausiai 11 smūgių į galvą bei daugybę smūgių į kitas kūno vietas (iš viso suduoti mažiausiai 91 smūgis – aut. past.).

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Moteris buvo smaugiama, labai tikėtina, kad ant jos buvo šokinėjama. Jai buvo sulaužyti šonkauliai, išsiliejo kraujas. Moteris dar rodė gyvybės ženklus, o sadistai nepasivargino iškviesti greitąją pagalbą.

Sumušę moterį vyrai paliko ją nusikaltimo vietoje. Nors ir sunkiai sužalota, nuogai išrengta moteris sugebėjo grįžti į namus, kur toliau tęsėsi išgertuvės.

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Ji nuėjo prigulti, tačiau daugiau taip ir nebeprabudo. Nuo patirto krūtinės ląstos sumušimo, kuris komplikavosi ūmiais sveikatos sutrikimais, sustojus širdies veiklai, moteris mirė.

Kaltės nepripažino

Nei vienas iš kaltinamųjų teisme savo kaltės nepripažino. Vienas jų pasakojo, kad girtaujama jau buvo dar prieš atvykstant. Sulaukę kvietimo į moterišką taip pat girtaujančią kompaniją, vyrai nusipirko dar alkoholio ir šašlykų.

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Žudikas ciniškai pasakojo, kad net nebuvo su moterimi nusikaltimo metu. Esą išvarytas iš išgertuvių vietos, jis su kompanija girtuokliavo prie parduotuvės. Kitas jokių konfliktų teigė nepastebėjęs.

Vyras apie šį nusikaltimą pasakojo visiškai kitaip. Jis teigė, kad po to, kai buvo išvaikyti, moteris esą pasiūlė pratęsti išgertuves pas ją namuose. Tada nupirko dar alkoholio ir kartu su kitu vyru bei šio broliu ir ji pajudėjo moters namų link.

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Einant į jos namus, anot vyro, moteris ėjo  įsikibusi į kito parankę. Tada jie prisėjo išgerti. Vyras toliau pasakoja, kad vyras netikėtai spyrė moteriaii koja į veidą.

Tada esą vyras nuėjo į autobusų stotelę pažiūrėti autobusų tvarkaraščio ir jo nebuvo apie 10 minučių. Grįžus į tą pačią vietą, jis pamatė moterį gulinčią ant žemės, o kitas ją viena ranka laikantį už kaklo, o kita mušantį per pilvą.

Smurtas tęsėsi ir toliau. Vėliau moteriai liepta grįžti namo, bet ši net negalėjo atsikelti nuo žemės. Žudikai tada paliko ją, o patys sulaukę autobuso išvyko.

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