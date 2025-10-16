Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mindaugas Balčiūnas teigia nenorintis komentuoti Robertui Javtokui skirtos nuobaudos

2025-10-16 14:42 / šaltinis: BNS
2025-10-16 14:42

Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo šališkumo vertinant buvusio krepšininko Roberto Javtoko pasisakymus ir jam skirtą nuobaudą, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas atsisako tai komentuoti.

„Aš dabar į detales nesileisiu, nes nesu įpareigotas. Pas mus Lietuvos krepšinio asociacijoje yra algoritminiai mechanizmai, kurie veikia be manęs. Aš tuo džiaugiuosi ir man atrodo, kad visa argumentacija buvo išdėstyta, o kiekvienas turi teisę sutikti arba nesutikti", – ketvirtadienį spaudos konferencijos metu teigė asociacijos prezidentas M. Balčiūnas.

Viešojoje erdvėje kilo diskusijos, kodėl asociacija „Lietuvos krepšinis“, buvusi šalies krepšinio šalies federacija (LKF), ėmėsi tyrimo dėl R. Javtoko galimai rasistinių pasisakymų ir skyrė jam nuobaudą, o šiemet vertindama Lietuvos moterų krepšinio rinktinės trenerio Rimanto Grigo galimą priekabiavimą, asociacija skyrė įspėjimą.

Svarstyta, kad R. Javtoko tyrimui įtakos turėjo tai, kad pernai jis su M. Balčiūnu konkuravo dėl federacijos vadovo posto.

Asociacijos Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) trečiadienį pranešė, kad drausmės byloje pagal Vilniaus „Kibirkšties“ krepšininkės Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst skundą dėl klubo prezidento R. Javtoko pasisakymų laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“ nustatė, kad R. Javtokas viešais pasisakymais nusižengė asociacijos etikos ir drausmės kodekso nuostatoms.

Laidoje „Nepatogūs klausimai“ buvęs krepšininkas laidos vedėjui užsiminė apie Lietuvos krepšininkę ir jos vyrą. Vėliau, dėl šių teiginių krepšininkė pateikė federacijai skundą.

Po pasirodžiusios laidos R. Javtokas krepšininkės atsiprašė ir pasitraukė iš Vilniaus „Kibirkšties“ prezidento posto.

Pasak asociacijos, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, komisija R. Javtokui skyrė 858 eurų baudą. Ji turi būti sumokėta per savaitę nuo sprendimo priėmimo.

BNS jau rašė, kad LKF tyrimą dėl galimai nederamo R. Grigo elgesio su žaidėjomis pradėjo žiniasklaidai paskelbus, kad rinktinės krepšininkės ir Vilniaus „Kibirkšties“ atstovės pasakojo apie trenerio priekabiavimą ar jo apraiškas, tačiau nesutiko atskleisti savo pavardžių, baimindamos dėl saugumo ir galimos įtakos jų karjeroms.

Metų pradžioje pasibaigus tyrimui, LKF buvusio moterų rinktinės trenerio R. Grigo veiksmuose neįžvelgė seksualinio priekabiavimo apraiškų ir skyrė įspėjimą už galimus komunikacijos su žaidėjomis ir trenerio darbo organizavimo pažeidimus.

