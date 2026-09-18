Lietuvos advokatūra pradėjo tyrimą dėl Matjošaitytės teiktų paslaugų „Nemuno aušrai“

„Lietuvos advokatūroje rugsėjo 18 d. tyrimas pradėtas Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko teikimu“, – Eltai teigė Lietuvos advokatūros atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė.
Anot jos, tyrimas bus atliekamas dėl advokatės L. Matjošaitytės veiksmų atitikties Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatoms.
Pasak R. Andriuškaitės, tyrimą dėl L. Matjošaitytės veiksmų planuojama atlikti spalio 7 d. Drausmės ir vartotojų ginčų komiteto posėdyje. Tyrimo medžiaga, kaip planuojama, spalio 24 d. bus vertinama Advokatų tarybos posėdyje.
Į Advokatų tarybą su prašymu įvertinti L. Matjošaitytės veiksmus kreipėsi opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos atstovai Seime Giedrė Balčytytė ir Arvydas Anušauskas.
Parlamentarai prašo tarybos įvertinti galimus Rinkimų kodekso ir Advokatų etikos kodekso pažeidimus, susijusius su L. Matjošaitytės konsultacijomis, profesinės paslapties taikymu bei nenusišalinimu nuo su „Nemuno aušra“ susijusių klausimų VRK.
VRK pradėjo tyrimą
Ketvirtadienį VRK pradėjo tyrimą dėl jos narės L. Matjošaitytės užpernai teiktų paslaugų „aušriečiams“. Anot komisijos pirmininkės Linos Petronienės, tyrimas reikalingas tam, kad būtų įvertinta, kokio masto paslaugos, prieš L. Matjošaitytei tampant VRK nare, buvo suteiktos politinei partijai.
Šią savaitę komisija taip pat pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad „Nemuno aušros“ atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė L. Matjošaitytė.
„Delfi“ taip pat skelbė, kad 2024 metų rugsėjį, likus daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK projektą. Laiške ji paprašė R. Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą „Word“ dokumentą tam, kad neliktų jos metaduomenų.
Pats R. Puchovičius „Delfi“ teigė neatsimenantis tokio laiško.
Skundą dėl L. Matjošaitytės taip pat yra gavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Ji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti, ar pradėti tyrimą.
ELTA primena, kad klausimų dėl L. Matjošaitytės veiksmų kilo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, jog ji prieš 2024 metų Seimo rinkimus galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ bei padėti partijai parengti atsakymą VRK.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad su L. Matjošaityte partija konsultavosi įvairiais klausimais, bet už tai nebuvo mokama. Pati VRK narė teigė, kad už šias konsultacijas ji negavo „nė vieno euro“.
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Ar dar ne laikas su kalašnikais vėl traukti į miškus, - - "PAGRYBAUTI"???(VL pareiškimas apie perevoroto bandymą)