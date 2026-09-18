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Lietuvos advokatūra pradėjo tyrimą dėl Matjošaitytės teiktų paslaugų „Nemuno aušrai“

2026-09-18 13:45 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 13:45
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Lietuvos advokatūra penktadienį nusprendė pradėti tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės, advokatės Lauros Matjošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai „Nemuno aušra“.

Laura Matjošaitytė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos advokatūra penktadienį nusprendė pradėti tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės, advokatės Lauros Matjošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai „Nemuno aušra“.

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„Lietuvos advokatūroje rugsėjo 18 d. tyrimas pradėtas Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko teikimu“,  – Eltai teigė Lietuvos advokatūros atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė.

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Anot jos, tyrimas bus atliekamas dėl advokatės L. Matjošaitytės veiksmų atitikties Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatoms.

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Pasak R. Andriuškaitės, tyrimą dėl L. Matjošaitytės veiksmų planuojama atlikti spalio 7 d. Drausmės ir vartotojų ginčų komiteto posėdyje. Tyrimo medžiaga, kaip planuojama, spalio 24 d. bus vertinama Advokatų tarybos posėdyje.

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Į Advokatų tarybą su prašymu įvertinti L. Matjošaitytės veiksmus kreipėsi opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos atstovai Seime Giedrė Balčytytė ir Arvydas Anušauskas. 

Parlamentarai prašo tarybos įvertinti galimus Rinkimų kodekso ir Advokatų etikos kodekso pažeidimus, susijusius su L. Matjošaitytės konsultacijomis, profesinės paslapties taikymu bei nenusišalinimu nuo su „Nemuno aušra“ susijusių klausimų VRK.

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VRK pradėjo tyrimą

Ketvirtadienį VRK pradėjo tyrimą dėl jos narės L. Matjošaitytės užpernai teiktų paslaugų „aušriečiams“. Anot komisijos pirmininkės Linos Petronienės, tyrimas reikalingas tam, kad būtų įvertinta, kokio masto paslaugos, prieš L. Matjošaitytei tampant VRK nare, buvo suteiktos politinei partijai.

Šią savaitę komisija taip pat pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad „Nemuno aušros“ atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė L. Matjošaitytė. 

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Delfi“ taip pat skelbė, kad 2024 metų rugsėjį, likus daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK projektą. Laiške ji paprašė R. Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą „Word“ dokumentą tam, kad neliktų jos metaduomenų.

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Pats R. Puchovičius „Delfi“ teigė neatsimenantis tokio laiško. 

Skundą dėl L. Matjošaitytės taip pat yra gavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Ji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti, ar pradėti tyrimą. 

ELTA primena, kad klausimų dėl L. Matjošaitytės veiksmų kilo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, jog ji prieš 2024 metų Seimo rinkimus galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ bei padėti partijai parengti atsakymą VRK.

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad su L. Matjošaityte partija konsultavosi įvairiais klausimais, bet už tai nebuvo mokama. Pati VRK narė teigė, kad už šias konsultacijas ji negavo „nė vieno euro“. 

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Bruknė
Bruknė
2026-09-18 13:59
Stengiamasi išgelbėti Budrienę ir iki antradienio bent vienoje institucijoje sukurpti "vilko bilietą" Matjošaitytei, kuri yra LRТ Tarybos narė. Tenka apgailestauti, kad kai kurie gerbiami žmonės pleškina savo reputaciją tokiose gėdingose akcijose.
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Vargo LR, kasdien tskp puola
Vargo LR, kasdien tskp puola
2026-09-18 16:10
- Atrodo pilnatis ir pasiutligė tvarte neslopsta nuo pat rinkimų...- klausimelis, - KADA VĖL bus ANTRAS maištas?
Ar dar ne laikas su kalašnikais vėl traukti į miškus, - - "PAGRYBAUTI"???(VL pareiškimas apie perevoroto bandymą)
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Smauglys
Smauglys
2026-09-18 21:30
Supratau tik tiek jei Žemaitaičiui įkasti neina,susiūti byla baltais siūlais irgi neišeina tai dabar atakuos tuos kurie kalbasi ir padeda Žemaitaičiui,be to mano supratimu jei paslaugų nedeklaravo tai jų ir nebuvo,o pokalbių su pažįstamais deklaruoti liktai dar nereikia.
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