Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kėdainių rajone vagys sulaikyti po nusikaltimo praėjus pusvalandžiui

2025-10-06 15:30 / šaltinis: BNS
2025-10-06 15:30

Kėdainių rajone sekmadienio vakarą sulaikyti dyzelino vagys, po nusikaltimo praėjus tik pusvalandžiui, pirmadienį pranešė Kauno apskrities policija.

Kėdainių rajone vagys sulaikyti po nusikaltimo praėjus pusvalandžiui (nuotr. Policijos)

Kėdainių rajone sekmadienio vakarą sulaikyti dyzelino vagys, po nusikaltimo praėjus tik pusvalandžiui, pirmadienį pranešė Kauno apskrities policija.

REKLAMA
0

Apie 22 val. policijai buvo pranešta, kad Kėdainių rajone, Lasongalio kaime, iš dviejų vilkikų MAN kuro bakų pavogtas dyzelinis kuras. Po pusvalandžio pareigūnai Anciškių kaime sustabdė automobilį BMW, kurio salone ir bagažinėje buvo rastos talpyklos su skysčiu, turinčiu specifinį dyzelino kvapą.

Anksčiau teisti Panevėžio apskrities gyventojai, gimę 1988 ir 1993 metais, sulaikyti ir uždaryti į areštinę.

Vyrai prisipažino, kad pavogė dyzelinio kuro iš dviejų ar trijų vilkikų. Tikslus pavogto dyzelino kiekis ir padaryta žala tikslinami. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų