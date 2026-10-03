Kaune susidūrė automobilis ir motociklas: vietoje – spūstys

Avarija įvyko šeštadienį, 17:10, nuo Akademijos važiuojant link Č. Radzinausko tilto.
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FOTOGALERIJA. Avarija Kaune
Avarija Kaune
Pirminiais duomenimis, „Kia“ kliudė motociklininką. Motociklininkas nuvirto, medikai jį nugabeno į Kauno klinikas. Po avarijos motociklininkas vaikščiojo.
Vietoje dirba policijos ekipažas.
Dėl avarijos vietoje nusidriekė spūstys.
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