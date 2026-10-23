Kaune – masinė avarija: susidūrė 10 automobilių, stojo eismas

Pirminiais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra.
„Pranešimas buvo apie 7.46 val. Ryte, kad Kaune, A5 kelyje, ant viaduko, ties nusukimu į Raudondvario plentą, susidūrė apie 10 automobilių. Bent jau pirminė informacija apie sužeistus asmenis nieko nebuvo pasakyta, bet ir šitą informaciją šiek tiek vėliau atnaujinsime“, – Eltai nurodė Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Jos teigimu, įvykio vietoje šiuo metu dirba policijos pareigūnai.
„Dėl eismo įvykio susidarė išties didelės spūstys, raginame vairuotojus, jeigu yra tokia galimybė, rinktis kitą maršrutą, nes neaišku kada eismas grįš į normalią eigą“, – pabrėžė ji.
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