Kaišiadorių rajone vyras apsipylė benzinu ir grasino susideginti

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 19.11 val. Žaslių seniūnijoje, Mikalaučiškių kaime, Neries gatvėje, motina pranešė, kad sūnus lauke apsipylė benzinu ir grasina susideginti.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad vyriškis iš tiesų buvo kūną apsipylęs benzinu, jis buvo namo viduje su senyvo amžiaus motina.
Ugniagesiai budėjo, kol atvyko medikai ir policijos pareigūnai. Vyriškis išvežtas į gydymo įstaigą. Išvėdintos patalpos.
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