  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Julius Sabatauskas nutraukė savo narystę socialdemokratų partijoje

2025-10-14 16:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 16:27

Į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus Seimo pirmininko Juozo Oleko teikiamas parlamentaras Julius Sabatauskas išstojo iš socialdemokratų partijos.

Julius Sabatauskas. ELTA / Andrius Ufartas

1

„Aš išstojau dar prieš pateikimą. Jau bus praėjusios dvi savaitės“, – Eltai sakė J. Sabatauskas.

„Pateikimo metu jau buvau nebe narys“, – pabrėžė jis.

Buvęs socialdemokratas taip pat pažymėjo, kad nepavykus tapti KT teisėju, į partiją sugrįžti būtų sudėtinga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būtų sudėtinga sugrįžti į partiją dėl procedūrų, nes statutas sako, kad išstojus iš partijos tik po dviejų metų galima“, – teigė J. Sabatauskas.

Kaip ELTA jau skelbė, J. Sabatauskas jau buvo susistabdęs savo narystę partijoje.

ELTA primena, kad J. Sabatausko kandidatūra į KT teisėjus buvo pateikta rugsėjo 30 d.

Sprendimą siūlyti socialdemokratams ilgus metus priklausiusio J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus kritiškai vertina opozicija bei teisės ekspertai. Pasak jų, tai yra  KT politizavimas ir diskreditavimas. 

Panašiai Seime kalbėta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) vadovas Stasys Šedbaras.

KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.

Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

