Inga Ruginienė Šiaulių rajone aptars socialinių paslaugų plėtrą ir prieinamumą

Kaip pranešė ministerija, pagrindinis dėmesys bus skirtas socialinių paslaugų prieinamumui vaikams, žmonėms su negalia ir jų artimiesiems.
Bus kalbamasi apie paslaugų poreikį ir plėtrą, specialistų trūkumą, laukiančius žmones, atokvėpio paslaugas ir tai, kaip užtikrinti pagalbos tęstinumą vaikui su negalia sulaukus pilnametystės.
Ministrė taip pat lankysis Kuršėnų šeimos namuose, dienos centre sutrikusio intelekto asmenims ir Aukštelkės socialinės globos namuose.
Vizito pabaigoje Šiauliuose su bendruomene ir nevyriausybinių organizacijų atstovais bus aptariamas Vyriausybės Šeimos paketas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.