Garsioje Džordanos Butkutės vyro Elegijaus byloje – netikėti momentai: nustebino net advokatą

Kaip skelbėme anksčiau, šiuos pasiūlymus įvertino advokatas Gintaras Černiauskas – pasak jo, šiuo atveju siūloma bausmė yra itin menka, o tai lemia žinoma teisiamojo pavardė.
Primename, kad teisiamųjų suole atsidūręs E. Strasevičius buvo kaltinamas didelio psichotropinių medžiagų kiekio įsigijimu, be tikslo platinti. Už tai jam pagal 260 Baudžiamojo kodekso straipsnį būtų skiriama 10-15 metų laisvės atėmimo bausmė. Savo ruožtu prokuroras siūlė skirti kitokias bausmes negu numato įstatymas – E. Strasevičiui siūloma keisti 10-15 metų laisvės atėmimo bausmę į 2 metų laisvės apribojimo bausmę, o kitus du bylos kaltinamuosius – gydytoją Virgilijų Šliažą ir jo sutuoktinę Dalią Šliažienę nuo baudžiamosios atsakomybės siūloma atleisti pagal laidavimą.
Tyrimo byloje taip pat figūruoja ir žinoma dainininkė, E. Strasevičiaus žmona D. Butkutė. Su byla ji susijusi dėl vieno epizodo – buvo užfiksuotas atvejis, kai ji vieną kartą suklastojo receptą ir įsigijo tablečių asmeniniam vartojimui, be tikslo platinti. Pareiškus įtarimą dėl recepto dokumentų suklastojimo ir vaistinių preparatų įsigijimo, ji pilnai pripažino kaltę.
Tuomet, artimoje aplinkoje atsiradus asmeniui sutinkančiam laiduoti, pagal laidavimo tvarką, buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, o dainininkė atleista nuo baudžiamosios atsakomybės, kadangi padarytas nesunkus nusikaltimas.
Advokatas – švelnesnė bausmė buvo siūloma dėl kaltinamojo pavardės
Kaip skelbėme, E. Strasevičiui tuo metu siūlomą taikyti bausmę įvertino advokatas Gintaras Černiauskas. Advokato teigimu, paprastai psichotropinių vaistų disponavimo bylose taikomos tik laisvės atėmimo bausmės.
„Tik tokias bausmes ir gauna. Bausmės parinkimas priklausydavo nuo sankcijoje numatytos ribos. Tik po to įsijungdavo bausmės skyrimo mechanizmas – ar yra lengvinančių aplinkybių, ar kaltinamasis pripažįsta kaltę ir t.t“, – komentavo G. Černiauskas.
G. Černiausko teigimu, Lietuvos Baudžiamajame kodekse psichotropiniai vaistai vertinami taip pat kaip narkotinės medžiagos. Advokatą taip pat stebino nuosprendis, jog itin didelis kiekis (1500 tablečių) buvo įsigytas disponavimui, be tikslo platinti. Esą vien didelis kiekis nurodo, jog vaistai buvo įsigyti ne tik asmeniniam naudojimui.
„Tarp stipriai veikiančių psichotropinių vaistų ir narkotikų yra dedamas lygybės ženklas. Net neturint tikslo platinti, pagal bendrą principą manoma, jog įsigijus didelį kiekį psichotropinių vaistų, tu juos įsigyji ne sau. Aš galiu sakyti, jog juos įsigijau ateičiai, bet pats kiekis sprendžia, kad vaistai greičiausiai įsigyti platinimui. Teismai visada labai griežtai žiūrėdavo į padarytą nusikaltimą – buvo numatomos labai griežtos bausmės ir jos buvo skiriamos“, – sakė G. Černiauskas.
Kaip pastebėjo advokatas, tokią teismo praktika nulemia ir kita aplinkybė – vaistai turi galiojimo laiką, tad sunku įsivaizduoti, kaip vienas asmuo galėtų suvartoti tūkstančius tablečių. Prokuroro siūlymą sumažinti bausmę G.Černiauskas prilygino visuomenėje pasipiktinimą sukėlusiai buvusio Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko bylai – rekordinio dydžio kyšį paėmęs politikas laisvės atėmimo bausmės išvengė.
„Mes supraskime kitą dalyką – vaistai turi galiojimo terminą. Negali suvartoti milžiniško kiekio vaistų, įsiterpdamas į jų galiojimo laiką.
Esu nustebęs, jog šioje byloje siūloma švelnesnė bausmė, nei numato įstatymas, nesusijusi su laisvės atėmimu. Mano nuomone, teismas eilinį kartą leidžia visuomenei abejoti teisingumu. Šis atvejis primena liūdnai pagarsėjusias korupcijos bylas“, – teigė advokatas.
Paklausus, ar mažiau visuomenėje žinomas žmogus galėtų tikėtis prokuroro malonės, G. Černiauskas atsakė, jog jo darbo praktikoje tokių atvejų nepasitaikė.
„Jokių šansų. Savo darbo praktikoje turėjau pavyzdžių, kuomet žmonės už panašius nusikaltimus praleido ir 10 metų už grotų. Jie buvo teisiami už psichotropinių vaistų disponavimą, nors nebuvo įrodytas platinimo faktas“, – pabrėžė advokatas.
Receptus padirbinėjęs gydytojas kaltę pripažino
Vienas iš kaltinamųjų byloje – gydytojas urologas, anksčiau dirbęs Kauno klinikose. Vieno liudininko teigimu, su gydytoju jis susipažino ligoninėje.
Per 2022 m. vasario 18 d. vykdytą apklausą liudytojas teigė, jog su gydytoju susipažino prieš 14 metų, tuo tarpu per 2022 m. gruodžio 11 d. vykdytą apklausą liudytojas nurodė, jog su gydytoju susipažino prieš „maždaug 20 metų“.
Vėliau gydytojas liudytojui išrašydavo vaistus raminamuosius vaistus „Xanax“, nepaisant to, kad šie vaistai su urologine paskirtimi neturi nieko bendro, o pacientui nebuvo nustatyta diagnozė.
Prieš tai liudytojas kreipėsi į kitą gydytoją, tačiau pradėjo naudotis gydytojo paslaugomis, nes pastarasis už paslaugas neprašė jokio mokesčio. Taip užsimezgė draugiška pažintis.
Pasak liudytojo, iš gydytojo receptus jis atsiimdavo ir gydytojo gyvenamojoje vietoje. Liudininko teigimu, keli receptai buvo užpildyti skirtinga rašysena, tačiau parašas buvo gydytojo.
Kelis receptus liudytojas buvo užpildęs savo ranka, mat tuo metu gydytojas buvo susilaužęs ranką. Liudytojo teigimu, jiss buvo linkęs dideliais kiekiais vartoti alkoholį.
Kitas liudytojas pirko vieną vaistų „Xanax“ dėžutę, kurių receptą išrašė gydytojas, mat šeimos gydytojas tuo metu recepto išrašyti negalėjo. Tada liudytojas kreipėsi į pažįstamą gydytoją, kad jis išrašytų vaistų „Xanax“.
Pasak prokuroro Ričardas Gailevičiaus, gydytojui grėsė iki 5 metų laisvės atėmimo bausmė. Kaip ir kiti kaltinamieji, savo kaltę gydytojas pripažino.
Įsivėlusi ir gydytojo dukra
Kitas byloje liudijęs asmuo pažinojo gydytojo dukrą – jo teigimu, ji padirbinėdavo receptus ir pardavinėdavo „Xanax“ vaistus.
Ji naudodavo tėčio antspaudą ir užpildydama netikrus duomenis, važiuodavo į vaistinę atsiimti vaistų, kuriuos vėliau parduodavo.
Liudininko teigimu, ji pati dideliais kiekiais vartodavo „Xanax“ vaistus: po 10-15 tablečių per dieną, nors normali dozė yra 1-2 tabletės per dieną, vėliau yra gulėjusi psichiatrinėje ligoninėje.
Nors liudininkas nėra daug bendravęs su gydytoju, jo teigimu, yra tekę matyti gydytoją girtą – jo manymu, dėl to gydytojas neteko darbo.
Pasak liudininko, gydytojas galėjo ir nežinoti apie nelegalią dukros veiklą.
Elegijus Strasevičius yra dainininkės Džordanos Butkutės-Strasevičienės vyras. Pora susituokė 2012 m. gruodžio 12 d. Vestuvių ceremonija vyko Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje ir Kauno rotušėje. Vyras anksčiau yra ne kartą turėjęs reikalų su teisėsauga: buvo teistas dėl narkotikų, plėšimų ir kitų nusikaltimų. E. Strasevičius užsiima žmonos koncertinės veiklos organizavimu ir prodiusavimu.
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