 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Druskininkuose nuo rugsėjo ieškotas vyras rastas nuskendęs

2025-11-12 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 14:20

Druskininkų policija ilgą laiką ieškojo dingusio be žinios vyro (gim. 1962 m.).

Policija siunčia perspėjimą jauniems žmonėms: tai gali išgelbėti gyvybę (nuotr. Fotodiena ir 123rf.com)

Druskininkų policija ilgą laiką ieškojo dingusio be žinios vyro (gim. 1962 m.).

REKLAMA
1

Kaip pranešė policija, artimieji su vyru negalėjo susisiekti nuo rugsėjo mėnesio pabaigos.

Policijos pareigūnai apklausė šeimos narius, kaimynus, žvalgė miškingas teritorijas, vandens telkinių pakrantes, aplink esančius parkus su bepilote skraidykle (dronu) ir tarnybiniais šunimis.

Šį trečiadienį policija pranešė, kad vyro kūnas rastas tvenkinyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų