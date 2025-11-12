Druskininkuose nuo rugsėjo ieškotas vyras rastas nuskendęs

Kaip pranešė policija, artimieji su vyru negalėjo susisiekti nuo rugsėjo mėnesio pabaigos.
Policijos pareigūnai apklausė šeimos narius, kaimynus, žvalgė miškingas teritorijas, vandens telkinių pakrantes, aplink esančius parkus su bepilote skraidykle (dronu) ir tarnybiniais šunimis.
Šį trečiadienį policija pranešė, kad vyro kūnas rastas tvenkinyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA