Avarija Vilniaus rajone: du asmenys išvežti į ligoninę

Tarnyboms apie avariją buvo pranešta apie 13.30 val. Susidūrė „Citroen“ ir „Audi“ automobilis. Buvo pranešta, kad medikų pagalbos prireikė dviems žmonėms.
Avarijoje nukentėjęs vyras į ligoninę išvežtas dėl kojos traumos. Antrasis asmuo – nukentėjusi moteris – išvežta nuodugnesniems tyrimams atlikti.
Iš įvykio vietos išvežamas antras automobilis.
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