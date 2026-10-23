Avarija Kaune: susidūrė 2 automobiliai

Nurodoma, kad susidūrė 2 automobiliai, atvyko ir medikų automobilis.
Policijos budėtojas patvirtino, kad pranešimas apie eismo įvykį buvo gautas.
Avarija Kaune
Apie avariją taip pat informuoti ugniagesiai gelbėtojai ir medikai.
Daugiau informacijos apie galimai sužeistus asmenis pareigūnai kol kas neturėjo.
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