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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Autokaustos“ teritorijoje Kaune išsiliejo dyzelinas: iš ugniagesių – naujausia žinia

2026-10-21 08:09 / šaltinis: BNS
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2026-10-21 08:09
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Įmonės „Autokausta“ teritorijoje Kaune antradienį popiet išsiliejus dyzeliniams degalams, užterštas upelis, trečiadienį aplinkosaugininkai turėtų tęsti įvykio likvidavimo darbus.

Ugniagesiai gelbėtojai Žygimantas Gedvila/ELTA

Įmonės „Autokausta“ teritorijoje Kaune antradienį popiet išsiliejus dyzeliniams degalams, užterštas upelis, trečiadienį aplinkosaugininkai turėtų tęsti įvykio likvidavimo darbus.

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Kaip nurodė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (PGV), apie 14 val. buvo gautas pranešimas, kad bendrovės teritorijoje Marvelės gatvėje išsiliejo 25 kub. m dyzelino. Atvykus pajėgoms, iš stacionarios talpyklos buvo išbėgę dyzelinių degalų.

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Kauno PGV duomenimis, pagal pranešimą dyzelinas išsiliejo įmonėje „Autokausta“, ji pati ėmėsi teršalų tvarkymo darbų ir teikė ugniagesiams absorbuojančias medžiagas, įvykio vietoje taip pat dirbo civilinės saugos ir aplinkosaugos specialistai.

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Šie, paėmę mėginį, nustatė, kad teršalų pateko į šalia esantį Vėžpievio upelį, kuris išteka į Nemuną.

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Bendrovės technika buvo padarytas priėjimas iki upelio ištakų, sudėtos absorbuojančios boninės užtvaros. Naftos produktų surinktuvu užterštas vanduo išpumpuotas į talpyklas, upelio pakrantė išpurkšta dispergatoriaus mišiniu.

Kauno PGV darbus ketino tęsti trečiadienį, šviesiu paros metu.

Ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė BNS nurodė, kad pajėgos nėra gavusios iškvietimo iš aplinkosaugininkų, kurie toliau turi stebėti bonines užtvaras.

„Pajėgų valdymo skyrius informavo, kad tolesniems likvidavimo darbams vadovauja aplinkosaugininkai, ir kol kas jie ugniagesių nėra iškvietę į įvykio vietą“, – sakė ji.

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