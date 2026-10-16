Aavarija Alytaus rajone: neblaivus mikrojudumo priemonės vairuotojas partrenkė girtą pėsčiąjį – abu atsidūrė ligoninėje

Apie 19.30 val. Alytaus rajone, kelyje Alytus–Simnas–Kalvarija, pėsčiųjų ir dviračių take, elektrinė mikrojudumo priemonė, kurią vairavo 1967 metais gimęs neblaivus (0,84 promilės) vyras, kliudė girtą 1978 metais gimusį pėsčiąjį. Pastarajam nustatytas 2,60 promilės girtumas.
Abiem asmenims prireikė medikų pagalbos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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