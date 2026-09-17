Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Slaugytoja atskleidė, ką prieš mirtį jai pasakė pacientas: paskutiniai žodžiai privertė sustingti

2026-09-17 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-17 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Intensyviosios terapijos skyriaus slaugytoja pasidalijo šiurpia akimirka, kuri, kaip pati teigia, išliks jos atmintyje visą gyvenimą. Moteris prisiminė pacientą, kurio širdis buvo sustojusi, tačiau medikams pavyko trumpam atkurti jo gyvybines funkcijas. Atsigavęs vyras netikėtai ėmė šaukti ir kartoti, kad kažkas ateina jo pasiimti. Nors medicinos personalas bandė jį nuraminti, pacientas netrukus vėl mirė.

lašelinė (Nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (9)

Intensyviosios terapijos skyriaus slaugytoja pasidalijo šiurpia akimirka, kuri, kaip pati teigia, išliks jos atmintyje visą gyvenimą. Moteris prisiminė pacientą, kurio širdis buvo sustojusi, tačiau medikams pavyko trumpam atkurti jo gyvybines funkcijas. Atsigavęs vyras netikėtai ėmė šaukti ir kartoti, kad kažkas ateina jo pasiimti. Nors medicinos personalas bandė jį nuraminti, pacientas netrukus vėl mirė.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši istorija buvo papasakota socialiniame tinkle „Reddit“, kur žmonės dalijosi savo ar artimųjų patirtimis, susijusiomis su gyvenimo pabaiga ir klinikinės mirties išgyvenimais, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ligoninė, medikai, pacientai

Pacientas staiga ėmė šaukti

Slaugytoja savo istorija pasidalijo atsakydama į „Reddit“ temą, kurioje vartotojų buvo klausiama, ką jie matė tuo metu, kai buvo laikomi „mirusiais“ ir vėliau atgaivinti.

REKLAMA

„Dirbdami intensyviosios terapijos skyriuje, per daugelį metų žmonės ne kartą bandė numirti ant mūsų, kai kurie sėkmingai. Vienas vaikinas man labai įsiminė.

Jam sustojo širdis. Mes gaivinome, dirbome su juo, ir staiga jis atsigavo.

Tačiau netrukus jis ėmė šaukti ir kartoti: „Neleiskite jiems manęs paimti, neleiskite jiems manęs paimti, jie ateina.“ Vyras atrodė išsigandęs ir vis rodė link lovos krašto“, – pasakojo slaugytoja.

REKLAMA
REKLAMA

Medicinos komanda bandė nuraminti pacientą, tačiau vyras toliau kartojo „ne, ne“ ir rodė link lovos krašto.

„[Jis] vėl mirė. Mes jo neatgavome.Tai buvo išties šiurpu“, – pridūrė ji.

Po vyro mirties slaugytojai teko paskambinti jo sūnui ir pranešti skaudžią žinią. Vis dėlto artimojo reakcija ją nustebino. Pasak slaugytojos, sūnus į žinią apie tėvo mirtį reagavo netikėtai – jis tik atsakė: „Gerai, jis buvo niekšas.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Močiutė pasakojo apie figūras lovos gale

Intensyviosios terapijos skyriaus slaugytojos pasakojimas nebuvo vienintelis „Reddit“ vartotojų prisiminimas apie nerimą keliančias patirtis, susijusias su žmogaus gyvenimo pabaiga.

Kita moteris papasakojo apie paskutinius savo močiutės gyvenimo mėnesius. Anot jos, pagyvenusi moteris išliko su aštriu protu, nors buvo arti gyvenimo pabaigos.

REKLAMA

„Mano močiutė kelis mėnesius buvo arti mirties. Nepaisant sunkios būklės, ji išliko labai sąmoninga, aiškiai mąstė ir apskritai laikėsi geriau, nei tikėjomės. Tuo stebėjosi ir hospiso slaugytojos, ir mūsų šeima“, – sakė ji.

Tačiau tuo metu moteris ne kartą pasakojo apie „siaubingus sapnus apie žmones lovos gale“: „Ji nematė jų veidų, tai buvo tik figūros. Kartais jie griebdavo ją už rankos ir norėdavo kur nors nuvesti.“

REKLAMA

Pasak anūkės, močiutė kartais bandydavo su šiomis figūromis kalbėtis: „Kartais ji užduodavo jiems klausimų, bet jie neatsakydavo. Ji bijojo eiti miegoti. Todėl dažnai likdavau su ja, kad ji galėtų palaikyti mane už rankos, jei išsigąstų.“

Anūkė taip pat pasakojo, kad hospiso slaugytojos šeimai buvo minėjusios, jog matyti žmones ar kalbėti apie „kelionę“ gali būti įprasta tarp pacientų, artėjančių prie gyvenimo pabaigos.

Vis dėlto jos močiutės patirtis neatrodė raminanti. Moteris prisiminė, kad senolė nuoširdžiai bijojo to, ką matė.

„Tačiau mano močiutė nuoširdžiai bijojo figūrų. Visada svarstau, ar jai viskas gerai“, – teigė ji.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų