Slaugytoja atskleidė, ką prieš mirtį jai pasakė pacientas: paskutiniai žodžiai privertė sustingti

Ši istorija buvo papasakota socialiniame tinkle „Reddit“, kur žmonės dalijosi savo ar artimųjų patirtimis, susijusiomis su gyvenimo pabaiga ir klinikinės mirties išgyvenimais, rašoma mirror.co.uk.
Pacientas staiga ėmė šaukti
Slaugytoja savo istorija pasidalijo atsakydama į „Reddit“ temą, kurioje vartotojų buvo klausiama, ką jie matė tuo metu, kai buvo laikomi „mirusiais“ ir vėliau atgaivinti.
„Dirbdami intensyviosios terapijos skyriuje, per daugelį metų žmonės ne kartą bandė numirti ant mūsų, kai kurie sėkmingai. Vienas vaikinas man labai įsiminė.
Jam sustojo širdis. Mes gaivinome, dirbome su juo, ir staiga jis atsigavo.
Tačiau netrukus jis ėmė šaukti ir kartoti: „Neleiskite jiems manęs paimti, neleiskite jiems manęs paimti, jie ateina.“ Vyras atrodė išsigandęs ir vis rodė link lovos krašto“, – pasakojo slaugytoja.
Medicinos komanda bandė nuraminti pacientą, tačiau vyras toliau kartojo „ne, ne“ ir rodė link lovos krašto.
„[Jis] vėl mirė. Mes jo neatgavome.Tai buvo išties šiurpu“, – pridūrė ji.
Po vyro mirties slaugytojai teko paskambinti jo sūnui ir pranešti skaudžią žinią. Vis dėlto artimojo reakcija ją nustebino. Pasak slaugytojos, sūnus į žinią apie tėvo mirtį reagavo netikėtai – jis tik atsakė: „Gerai, jis buvo niekšas.“
Močiutė pasakojo apie figūras lovos gale
Intensyviosios terapijos skyriaus slaugytojos pasakojimas nebuvo vienintelis „Reddit“ vartotojų prisiminimas apie nerimą keliančias patirtis, susijusias su žmogaus gyvenimo pabaiga.
Kita moteris papasakojo apie paskutinius savo močiutės gyvenimo mėnesius. Anot jos, pagyvenusi moteris išliko su aštriu protu, nors buvo arti gyvenimo pabaigos.
„Mano močiutė kelis mėnesius buvo arti mirties. Nepaisant sunkios būklės, ji išliko labai sąmoninga, aiškiai mąstė ir apskritai laikėsi geriau, nei tikėjomės. Tuo stebėjosi ir hospiso slaugytojos, ir mūsų šeima“, – sakė ji.
Tačiau tuo metu moteris ne kartą pasakojo apie „siaubingus sapnus apie žmones lovos gale“: „Ji nematė jų veidų, tai buvo tik figūros. Kartais jie griebdavo ją už rankos ir norėdavo kur nors nuvesti.“
Pasak anūkės, močiutė kartais bandydavo su šiomis figūromis kalbėtis: „Kartais ji užduodavo jiems klausimų, bet jie neatsakydavo. Ji bijojo eiti miegoti. Todėl dažnai likdavau su ja, kad ji galėtų palaikyti mane už rankos, jei išsigąstų.“
Anūkė taip pat pasakojo, kad hospiso slaugytojos šeimai buvo minėjusios, jog matyti žmones ar kalbėti apie „kelionę“ gali būti įprasta tarp pacientų, artėjančių prie gyvenimo pabaigos.
Vis dėlto jos močiutės patirtis neatrodė raminanti. Moteris prisiminė, kad senolė nuoširdžiai bijojo to, ką matė.
„Tačiau mano močiutė nuoširdžiai bijojo figūrų. Visada svarstau, ar jai viskas gerai“, – teigė ji.
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