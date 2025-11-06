 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Savaitgalį gaminkite pigiau – 3 nepaprastai skanūs receptai, kuriems sutaupysite „Iki“

REKLAMA / 2025-11-06 13:07 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Skanus maistas – ne tik priešnuodis nuo slogios nuotaikos, kuri dažną mūsų apima lapkritį, bet ir puikus būdas mylimus žmones suburti pašnekesiui prie stalo. Ilgam įsimenančia vakariene, gardžiais pietumis arba naminiu desertu palepinti artimuosius paprasčiau nei atrodo – įkvėpimui pakanka pažiūrėti į „Iki" akcijas. Didelės nuolaidos „Iki" parduotuvėse ir pagal jas atrinkti receptai taps tikru palengvinimu tiems, kurie nori sumažinti išlaidas artėjant didžiosioms metų šventėms, bet vis tiek pasimėgauti maistu.

Didelės IKI akcijos - skaniems patiekalams

Skanus maistas – ne tik priešnuodis nuo slogios nuotaikos, kuri dažną mūsų apima lapkritį, bet ir puikus būdas mylimus žmones suburti pašnekesiui prie stalo. Ilgam įsimenančia vakariene, gardžiais pietumis arba naminiu desertu palepinti artimuosius paprasčiau nei atrodo – įkvėpimui pakanka pažiūrėti į „Iki“ akcijas. Didelės nuolaidos „Iki“ parduotuvėse ir pagal jas atrinkti receptai taps tikru palengvinimu tiems, kurie nori sumažinti išlaidas artėjant didžiosioms metų šventėms, bet vis tiek pasimėgauti maistu.

0
Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pastebi, kad pirkėjų krepšeliuose – jau tikras lapkritis. 

„Gyventojai gardžiuojasi sezoniniais ir nebrangiais vaisiais, tokiais kaip persimonai, obuoliai ir granatai. Gamina sotesnius patiekalus – naudojasi nuolaidomis šviežiai kiaulienai, varškei, kopūstams. Mėgaujasi ir tikru rudeniniu lobiu – spanguolėmis: pasirūpina jų atsargomis šaldikliuose ar repetuoja kalėdinį kisielių. Kas savaitę „Iki“ skelbiame akcijas apie 5 tūkstančiams prekių, ir tarp jų jau nemažai tų, kurių ypač reikia palengva artėjant Kalėdoms. Pavyzdžiui, šią savaitę lojalūs „Iki“ pirkėjai stipriai pigiau perka mėsos ir žuvies konservus, net 40 proc. sutaupo „Malsenos“ produkcijai. Rūpinamės ne tik itin plačiu kokybiškų prekių asortimentu, bet ir nuolaidų įvairove – kad sutaupyti lengva būtų kiekvienam“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė.

Nuolaidas „Iki“ skelbia tokias, kad jos būtų naudingos kuo platesniam pirkėjų ratui. Pavyzdžiui, šį savaitgalį skelbiama viena mėgstamiausių pirkėjų akcijų – populiariesiems bananams. Vos 99 ct/kg! O penktadienį galios išskirtinis pasiūlymas sūriams – įvairių rūšių sūrių bus galima įsigyti net su 30 proc. nuolaida.

Visas naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. Pirkėjų patogumui, „Iki“ dalijasi ir skanių, paprastų receptų idėjomis, kurios jau pritaikytos prie akcijų, galiojančių iki sekmadienio, lapkričio 9 dienos. Teliks susidaryti pirkinių sąrašą ir kasoje panaudoti „Iki“ programėlę ar lojalumo kortelę.

Bananų ir jogurto pyragas vos iš 4 ingredientų

Deserto norisi visuomet, o atvėsus orams – ypač. Naminis skanėstas neturi nei kainuoti brangiai, nei pareikalauti didelių pastangų. Kadangi šį savaitgalį bananai „Iki“ – vos 99 centai, puiki mintis išsikepti naminės bananų duonos, kuri dažnuose namuose pranyksta akimirksniu. 

Bet jei norėtumėte namiškius nustebinti ir save palepinti – išbandykite naują bananinio deserto skanėstą, kurį siūlo „Iki“ konditeris Thierry Lauvray. Vos iš kelių ingredientų paruošite tiesiog burnoje tirpstantį pyragą, o „Iki“ sutaupysite ne tik bananams, bet ir jogurtui – šį savaitgalį „Pieno žvaigždžių“ jogurtams taikoma 20 proc. nuolaida. Puiki proga ne tik pigiau įsigyti sveikų, skanių pusryčių atsargų, bet ir paeksperimentuoti.

Reikės: 210 g sunokusių bananų BON VIA (maždaug 2 bananai), 240 g graikiško jogurto, 2 didelių kiaušinių IKI ŪKIS, 3 šaukštų kukurūzų krakmolo (arba keiskite bulvių krakmolu).

Gaminame:

  1. Pyrago formos vidų išklokite kepimo popieriumi taip, kad jis šiek tiek kyšotų virš formos kraštų. 
  2. Į maišytuvą sudėkite visus ingredientus ir maišykite, kol masė taps vientisa. Supilkite į paruoštą pyrago formą.
  3. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C ir kepkite 45–60 min. arba kol pyragas išsipūs, o tešla nebebus skysta. Jei norite, kad pyrago paviršius būtų labiau karamelizuotas, kepkite 10–20 min. ilgiau. 
  4. Leiskite pyragui visiškai atvėsti, tada įdėkite į šaldytuvą bent 2 valandoms arba per naktį. Atvėsinus pyragą, jo skonis taps ryškesnis, o pyragas bus saldesnis. Pyragą galite patiekti tokį, koks yra, arba galite papuošti medumi ar šviežiais vaisiais. 

Prosciutto ir žirnelių makaronai

Pamačius, kad šio savaitgalio „Iki“ akcijose – 25 proc. nuolaida makaronams, savaime mintys pradeda suktis apie itališką virtuvę. Pabėkite nuo įprastų receptų ir pasigaminkite šį tą gurmaniškiau, siūlo „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė. Pavyzdžiui, makaronus su prosciutto kumpiu. Daug neišleisite, nes vytintiems mėsos gaminiams „Iki“ galioja 30 proc. nuolaida. 

Dar daugiau gerų žinių mėgstantiems sutaupyti – konservuotiems žirneliams taip pat lojalūs pirkėjai gali naudotis net 40 proc. nuolaida. Ji galioja tik penktadienį – būtent tądien „Iki“ skelbia dar daugiau išskirtinių ir ypač gilių akcijų. Šįkart jos siekia net 40 proc. įvairiems konservuotiems vaisiams ir daržovėms, tad jais apsirūpinkite ne tik artėjančių Kalėdų vaišėms, bet ir kasdieniams patiekalams. Ši lengvai ir greitai pagaminama pasta bus tikras hitas!

Reikės: 120 g spagečių CLEVER arba BILLA, 80 g konservuotų žirnelių BILLA BIO, 2 riekelių prosciutto BILLA, 1 svogūno CLEVER, 1 česnako skiltelės, 1 kiaušinio IKI ŪKIS, 50 g tarkuoto parmezano, alyvuogių aliejaus BILLA EXTRA VIRGIN, juodųjų pipirų, šviežių petražolių.

Gaminame:

  1. Pasūdytame vandenyje pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas išvirkite spagečius, kol makaronai bus al dente. Paskutinę makaronų virimo minutę įdėkite nusausintus žirnelius. Atidėkite 2 šaukštus makaronų virimo vandens, tada makaronus nusausinkite sietelyje.
  2. Kol makaronai verda, didelėje keptuvėje įkaitinkite šiek tiek alyvuogių aliejaus. Sudėkite prosciutto ir smulkintą svogūną. Pakepinkite, kol kumpis taps traškus, o svogūnai suminkštės, apie 5 minutes. Įdėkite išspaustą česnaką ir pakepkite dar 1 minutę.
  3. Nuimkite nuo ugnies ir įdėkite karštus, išvirtus spagečius su žirneliais. Maišykite, kol makaronai bus apgaubti padažu.
  4. Dubenėlyje išplakite kiaušinį, tarkuotą sūrį ir atidėtą makaronų vandenį. Spagečių viduryje keptuvėje padarykite duobelę ir įpilkite kiaušinio mišinį, greitai maišydami, kol kiaušinis iškeps. Patiekite pagardinę juodaisiais pipirais ir petražolėmis.

Lazanija su pesto padažu ir sūriu

25 proc. nuolaidos „Iki“ šį savaitgalį – ne tik makaronams, bet ir padažams, todėl palepinkite šeimą ar draugus ir dar viena nepamirštama klasika – itališka lazanija su pesto padažu ir sūriu. O jei apsipirksite penktadienį – pasinaudosite ir specialia tik tądien „Iki“ suteikiama 30 proc. nuolaida įvairiems sūriams. Kas gali būti geriau? Nebent netilsiančios padėkos už pasakišką vakarienę.

Reikės: Bešamelio-pesto padažui – 1,5 puodelio pesto CLEVER, 2 šaukštų IKI sviesto, 2 šaukštų IKI miltų, 1,5 puodelio CLEVER pieno, 1/4 šaukštelio druskos, 1/4 šaukštelio pipirų; Sūrio mišiniui: 400 g rikotos, 30 g tarkuoto parmezano, 1 IKI ŪKIS kiaušinio, 1/2 šaukštelio džiovinto baziliko arba 2 šaukštų šviežio, česnako miltelių, druskos, pipirų; Lazanijai: lazanijos lakštų BILLA, 330 g mocarelos CLEVER, 6 šaukštų tarkuoto parmezano. 

Gaminame:

  1. Makaronus išvirkite al dente pagal instrukcijas ant pakuotės. Nusausinkite ir sumaišykite su šiek tiek alyvuogių aliejaus, kad nesuliptų, atidėkite į šalį.
  2. Paruoškite padažą. Puode ištirpinkite sviestą, tuomet įberkite miltų ir išmaišykite. Kepkite 30–60 s, tuomet įmaišykite pieną, pagardinkite druska ir pipirais. Kaitinkite ant mažos ugnies, kartais maišydami, kol padažas šiek tiek sutirštės, maždaug 7–10 minučių. Tada nuimkite nuo ugnies, įpilkite pesto ir išmaišykite. Pagardinkite druska ir juodaisiais pipirais. 
  3. Dubenyje sumaišykite visus sūrio mišinio ingredientus. Atskirame inde sutarkuokite mocarelą.
  4. Įkaitinkite orkaitę iki 190 °C. Išklokite ½ puodelio paruošto padažo ant kepimo indo dugno. Dėkite makaronų sluoksnį, kad jie šiek tiek persidengtų. Ant viršaus paskirstykite sūrio mišinio, dalį tarkuotos mocarelos ir dalį tarkuoto parmezano. Tuomet – vėl padažo, makaronų ir padarykite taip kelis sluoksnius. Viršutinis sluoksnis turėtų būti mocarela ir parmezanas. 
  5. Uždenkite aliuminio folija arba dangčiu ir kepkite apie 50 minučių. Tuomet atidengus – dar 10–15 minučių arba tol, kol viršus šiek tiek parus. Išimkite iš orkaitės ir palikite 15 minučių, prieš pjaustydami ir patiekdami. Skanaus!

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt  ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

