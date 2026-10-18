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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mokslininkas peršvietė banknotą lazeriu: tai, ką pamatė, apstulbino

2026-10-18 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Banknotai yra daiktas, kurį ne vienas liečiame kone kasdien, tačiau retas susimąsto, kokias įdomybes jie slepia, o kai kurios jų pasimato tik peršvietus lazeriu. Štai mokslininkas Steve'as Mouldas parodė, kas nutinka padarius tai su Kanados dolerio banknotu. 

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Luko Varanausko/Fotodiena.lt)
GALERIJA (21)

Banknotai yra daiktas, kurį ne vienas liečiame kone kasdien, tačiau retas susimąsto, kokias įdomybes jie slepia, o kai kurios jų pasimato tik peršvietus lazeriu. Štai mokslininkas Steve'as Mouldas parodė, kas nutinka padarius tai su Kanados dolerio banknotu. 

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Siekdamas apsisaugoti nuo pinigų klastotojų, Kanados bankas nuolat diegia įvairias banknotų apsaugos priemones. Perėjimas prie polimerinių banknotų atvėrė dar daugiau galimybių, tačiau viena slapta apsaugos priemonė slepiasi visiems matomoje vietoje, nors daugelis to neįtaria.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai (eurai)

Peršvietus banknotą – netikėtas vaizdas

Kanados doleriai išsiskiria tuo, kad juose yra klevo lapo formos iškarpa. Ji turi skaidrų kraštą, supantį matinį lapą, rašoma research2reality.com.

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Pasirodo, šiame lape paslėpta nominalo holograma, sukurta naudojant specialią medžiagą, vadinamą difrakcine gardele.

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Kaip aiškina mokslo populiarintojas S. Mouldas, hologramą nesunku pamatyti naudojant lazerį arba iš esmės bet kokį taškinį šviesos šaltinį.

Pasirodo, kad pamatytumėte tai, ką slepia banknotas, nebūtinas net lazeris. Pažvelgę pro matinį langelį į bet kokį taškinį šviesos šaltinį, pamatysite sklindančias šviesos linijas, kurios ant paviršiaus sudaro snaigę primenantį vaizdą, o joje bus galima įskaityti banknoto nominalą. 

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Jei turite tokį banknotą, triuką galite išbandyti naudodami įvairius šviesos šaltinius: telefono žibintuvėlį ar net Mėnulį.

Žinoma, už šio reiškinio slypi įdomus mokslas. Difrakcinės gardelės pademonstruoja vieną pagrindinių kvantinės mechanikos principų – banginę šviesos prigimtį.

Paprastai tariant, difrakcinė gardelė yra daugybė siaurų plyšelių, kurie išskaido šviesą į daugybę krypčių, o kitoje pusėje ji vėl susijungia, sudarydama naują raštą. Šis reiškinys vadinamas interferencija.

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