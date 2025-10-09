Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

Lietuviai ir švara: kiek laiko skiriame namų tvarkymui?

2025-10-09 11:37
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Švara namuose – ne tik estetikos, bet ir savijautos klausimas. Vis dažniau kalbama apie tai, kad tvarkinga aplinka gali padėti mažinti stresą, gerinti miegą ir net skatinti produktyvumą.

Lietuviai ir švara: kiek laiko skiriame namų tvarkymui?

Švara namuose – ne tik estetikos, bet ir savijautos klausimas. Vis dažniau kalbama apie tai, kad tvarkinga aplinka gali padėti mažinti stresą, gerinti miegą ir net skatinti produktyvumą.

0
Tačiau ar visi lietuviai skiria pakankamai dėmesio namų priežiūrai, ir kaip keičiasi mūsų valymo įpročiai, kai atsiranda naujos technologijos ar samdoma pagalba?

Kviečiame atsakyti į trumpą apklausą ir pasidalyti savo patirtimi – kiek laiko skiriate namų tvarkymui, ką jums reiškia švara ir kokie sprendimai padeda ją palaikyti kasdien:

